審計報告｜運動場較標準少4.6個　租場甩底無解釋仍獲康文署放生

本港運動風氣盛行，康文署旗下運動場地成為了運動愛好者的「兵家必爭之地」。不過，審計署檢視康文署轄下25個運動場後，發現按《香港規劃標準與準則》(《標準與準則》)，該署需設置29.6個運動場，即現時較標準少4.6個。此外，審計署亦發現康文署在運動場規劃、管理及運作上有多項不足之處，如市民最關心的租場問題，竟有多宗租場個案未有按規則取消預約甚至「甩底」，而在無提供理據情況下康文署竟未有向申請人發出違規通知書。審計署向康文署提出19項改善建議，康文署同意有關建議。



本港運動場不足 較標準少4.6個

審計署今日（27日）就康文署運動場的設置及管理工作發表審計報告，檢視本港整體運動場情況，其中特別翻查香港仔運動場、九龍灣運動場及沙田運動場紀錄。報告指出，《標準與準則》規定要按人口標準規劃運動場的設置，即每2萬至2.5萬人需設一個運動場，若按每2.5萬人標準計算，2020年本港人口已達739.6萬人，故最少需有29.6個運動場，現時只有25個，較標準少 4.6個。民政事務局委托的顧問亦推算，以標準及人口計算，到2026 年，在計及於屯門和啟德設置的2個新運動場後，運動場數目仍較標準少4個。

45%租場申請資料不齊全但仍獲批

在運作管理方面，審計報告點出康文署多項不足之處，該署審視三個運動場在2016年至2020年的情況，包括申請用場、抽籤紀錄及取消預訂情況，發現150宗學校及機構申請紀錄中，有68宗（45%）無使用指定申請表格或所提供的資料並不齊全，但仍獲批。

康文署。（資料圖片／政府網頁圖片）

4宗租場臨時甩底2宗無書面解釋 全數不作追究

另外，在22宗涉取消預約個案中，僅4宗有按規定在20天前提出取消預訂，3宗無通知日期，11宗未按規定提供至少20天通知期，當中9宗有提供書面理據但康文署未紀錄是否接納，更有兩宗未有提供書面理據但仍被康文署「放生」，未向其發違規通知書；另有4宗更臨時「甩底」兼無通知，全數獲康文署「放生」，包括2宗未有提供理據的個案。

逾80%使用者為緩跑人士 康文署無考慮容量亦無要求紀錄使用人數

報告亦提到，據康文署的管制人員報告，2016至2020年，每年運動場的平均使用率均為 99% ，超出目標的95%，有關運動場主要目的雖然是供學校及機構開運動會之用，惟統計年份當中，每年都有逾80%使用率來自緩步跑人士。報告亦提到，雖然緩跑人士為主要使用者，但康文署並無考慮緩步跑人士的實際數目和跑道可容納的人數，更無要求運動場人員編制有關緩步跑人數的統計數字。經審計署去年6月至8月巡查香港仔運動場、九龍灣運動場及沙田運動場時發現，只有沙田運動場的人員備存了每小時緩步跑人數的統計數字。

每年都有逾80%使用率來自緩步跑人士。（審計報告）

6年前提安裝地下排水管優化草地 近六成仍未開展工作

至於在設施方面，審計報告提到康文署2014年成立的運動草地管理組曾在2015年起建議優化23個草地運動場的排水和灑水系統，如應安裝地下排水管，把多餘水分從草地排走、做改善土壤設施，以及安裝水壓較高的新草地灑水裝置等。不過，報告發現在23個應優化的運動場中，只有3個完成地下排水管安裝工程、1個正進行、4個已有計劃以及2個因有重建或提升計劃而擱置，餘下13個、即近六成運動場，仍無安裝計劃。新灑水系統方面，亦只有14個完成安裝，4個已計劃但未實行、3個正擬訂計劃但因場地限制等技術問題有待解決、1個因納入提升計劃而擱置，以及1個至今毫無計劃。

自動心臟去顫器設置未跟足指引

報告又提到康文署自2013年起設置自動心臟去顫器並提供有關指引，但審計署檢查三個場地後，發現有兩個場地並無人員每天檢查紀錄，部份並無適當顯示自動心臟去顫器電極的有效期，亦無告示說明自動心臟去顫器須由已受訓練人士操作。

葵涌和宜合道運動場跑道殘舊。（審計報告）

和宜合道運動場跑道殘破

報告亦發現有兩個運動場需要改善，如葵涌和宜合道運動場曾於18年前翻新跑道，但跑道現時看上去已十分殘破，而粉嶺遊樂場有以混凝土鋪設的跑道，並非全天候跑道。另外，不少運動場多項設施亦較殘舊。

康文署回應指和宜合道運動場跑道原定去年年中更換，但因納入提升計劃，工程暫時擱置，建築署已制訂提升計劃細簡，料有關工程於2024年展開；至於粉嶺遊樂場因跑道上有多個沙井蓋，要鋪設全天候跑道但又不遷移沙井蓋，在安全角度上並不可行，加上該運動場主要用來踢足球，故未必有鋪設需要，但署方會探討用其他適合物料鋪設相關跑道。

運動場設施殘舊。（審計報告）

提19建議獲康文署接納

審計署向康文署提出19項建議，包括確保場地申請人遵守租場規定、應在需要時向「甩底」或不守規申請人發出違規通知書，密切監察草地排水及灑水系統優化工作等。康文署署長回應指同意審計署建議。