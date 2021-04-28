審計報告｜入境處改用新一代電腦系統　用剩8080萬元撥款未通報

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-28 17:42

審計署今日（28日）發表最新一份審計報告，其中關注入境處的出生、死亡及婚姻登記管理。報告指出，支援上述服務的第一代個案簡易處理系統，已延長多3年的保養服務將於明年2月屆滿，惟獲撥款4.53億元打造的新一代系統，要隔8個月至明年10月，才能過渡到第二階段啟用新功能。 審計署亦發現有關督導委員會和工作組沒有定期開會，促入境處需確保能夠如期啟用。另外，報告關注，有關項目投標價低於預期，截至今年3月，預計有8,080萬元餘額未用，然而入境處仍未向財經事務及庫務局匯報。

新一代系統擬分階段推行，包括3個電腦系統。其中2個系統，即簽證自動化系統，以及協助在外港人、生死及婚姻、居留權決策支援系統，預計於2021年第四季啟用。至於餘下的系統，即執法個案處理系統，預計於2022年第二季啟用。

審計報告亦關注，新一代系統的項目預算為4.53億元，當中包括一筆用於採購所有硬件、軟件及系統推行服務的預算款項，金額為3.426 億元，按2016年市場調查及於2018年初的成本更訂工作而釐訂。政府後來為系統批出的2份主要合約，一次過的開支總計為2.727億元，投標價低於預期，節省大筆金額，然而，審計署留意到監察和匯報未用撥款的用途，及有可予改善之處。

截至今年3月，新一代系統項目所需的現金流量為3.722億元，預計未用撥款餘額為8,080萬元。然而，審計署留意到在 2018至2020年期間，入境處向保安局和財經事務及庫務局，提交新一代系統項目開支預測的周年報表時，每次申報所需的現金流量均為 4.53億元，且沒有未用撥款餘額。

新一代系統要至明年10月，才能過渡到第二階段啟用新功能。（審計報告截圖）

審計署指出，根據《財務及會計規例》，如管制人員有理由相信某分目項下的備付款額超逾所需，便須立即通知財經事務及庫務局局長，以便可予保留多餘的款項。鑑於有8,080 萬元的未用撥款餘額，入境處需要密切監察項目開支，並立即向財經事務及庫務局匯報。

入境處表示，因應疫情，除了正式電郵傳閱外，會考慮適當情況下安排視像會議代替實體會議。入境處會視乎項目推展及按其他採購合約的實際價格，繼續審慎檢視新一代系統所需的現金流量；及如知悉有任何超出項目所需的剩餘撥款，會向財經事務及庫務局匯報。