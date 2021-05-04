審計報告｜9車日行千公里　物流署揭涉兩大部門　實際只行百公里

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-04 13:11

審計署最新一份審計報告發現，政府物流署在2019年車輛使用報表中，有9輛政府車平均每個使用日行駛超過1,000公里，即一日內可走14次9號幹線（新界環迴公路），來往沙田、粉嶺、屯門和荃灣，亦相等於香港至上海的直線距離。 物流署日前回覆《香港01》查詢，指9宗使用率甚高部門車輛，分別為食物環境衞生署及消防處，兩個部門已將實際數字修定為130公里及120公里，較原來匯報相差87%至88%。

審計報告｜揭政府車用過但「零咪數」 9輛車前年日均行1000公里

審計報告發現，有9輛政府車平均每個使用日行駛1000公里，物流署指其中2宗涉及消防處，經修定後實際數字為120公里：圖非涉事車輛。（資料圖片/張浩維攝）

審計報告指出，物流署車輛使用報表中有6,309宗個案宜進一步調查，包括有256宗車輛月內曾經使用，但行車里數為零。另有5,381宗曾使用但燃料或電力用量亦為零。有9輛政府車使用率甚高，平均每個使用日行駛超過1,000公里。

7宗為食環 2宗屬消防

物流署回覆查詢指出，已要求相關決策局/部門覆核上述有關情況，並提供理由或作出修正。9宗行駛1,000公里個案，當中7宗為食物環境衞生署，經查證後修正為每日平均130公里，較原先匯報相差87%；其餘2宗為消防處，修正後為120公里，即相差88%。

審計報告發現，有9輛政府車平均每個使用日行駛1000公里，物流署指其中7宗涉及食環署，經修定後實際數字為130公里：圖非涉事車輛。（資料圖片）

審計署建議調查和修正任何差異

審計報告提及，物流署應提醒決策局或部門，在規定時間內提交車輛使用情況的每月報表，並採取更有力行動跟進逾期甚久的報表，調查和修正車輛使用情況每月報表中找到的任何差異。審計署亦建議要適時向相關部門發出車輛使用異常情況報告的摘要，以便採取跟進行動及檢討。