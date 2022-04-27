海外醫生｜認可醫學資格名單出爐　27間名牌大學　牛津及劍橋上榜

公立醫院在疫情下爆離職潮，2021/22年度流失率達6.9%，即相當於436人離職。為了解決近年醫生荒，政府放寬非本港培訓的醫生在港執業規定，去年底修例通過，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，可申請特別註冊途徑來港工作。由衞生署署長擔任的醫生註冊主任，今日（27日）公布首批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單。包括27間澳洲、加拿大、新加坡、英國及美國的著名大學醫科課程，全屬英語授課，其中美國佔最多有15間，包括哥倫比亞大學、以醫科聞名的約翰霍普金斯大學等，英國的牛津及劍橋大學亦榜上有名。



首批認可醫學資格名單將於本周五（29日）刊憲，同日生效，並將於5月4日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

今日公佈的首批認可醫學資格名單有27間大學，包括澳洲2間、加拿大3間、新加坡1間、英國6間及美國15間，除了英國5間大學屬6年制醫科課程，其餘均為4或5年制，全部為英語授課，在國際間均屬名牌」大學，例如新加坡國立大學、澳洲墨爾本大學、加拿大多倫多大學、美國波士頓及史丹福大學等。

▼首批獲認可醫學資格海外大學名單▼



政府：本年內完成認可醫學資格名單

政府於去年11月在完成修例後，於醫委會轄下設立特別註冊委員會，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單。食物及衞生局局長陳肇始表示，委員會在訂定認可醫學資格名單方面取得階段性成果，有信心委員會在本年內完成訂定認可醫學資格名單的工作。

陳肇始稱，現時公營醫療系統醫生不足，此刻公布首批認可醫學資格名單，正好讓合資格的非本地培訓醫生可盡早循特別註冊途徑來港，於公營醫療機構服務。有意到香港以外地方就讀醫科的學生亦可參考有關名單以作出升學選擇。

自《2021年醫生註冊（修訂）條例》於去年10月29日刊憲生效後，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請特別註冊途徑來港，於公營醫療機構擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業行醫。至於持認可醫學資格但尚未在香港以外地方實習的非本地培訓醫科畢業生，如符合相關條件，亦可參加香港醫務委員會（醫委會）的執業資格試，從而申請特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業，在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後同樣可取得正式註冊。