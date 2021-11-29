海外醫生｜首批認可院校名單最快明年3月出爐　全英授課非必要

《醫生註冊條例》特別註冊委員會今日（29日）首次召開會議，主席鄧惠瓊會後表示，會議就釐定列入名單的非本地認可醫學資歷達成共識，準則包括水平及知名度與香港大學及中文大學醫學院相若，課程內容大致相同，亦會參考不同國際排名，認為以英文授課較為理想，但非必要。委員會目標明年3至4月公布首批約20間認可醫學資格的院校名單。



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入選準則：與港大及中大醫學院水平相若

今次會議有多名委員出席，包括港大醫學院院長梁卓偉、中文大學醫學院院長陳家亮，以及醫委會主席劉允怡等。鄧惠瓊預計，下次開會日期是明年1月18日，屆時會審視學術及職業資歷評審局提供的資料，目標在3至4月制定首批名單，預計將有10至20間院校。

會上委員同意部分準則，包括認可院校要與港大及中大醫學院水平及國際知名度一樣，課程大致相同，亦會參考不同國際排名。鄧惠瓊補充指，委員會會同時考慮內地醫學院，不一定要求全部課程以英文教學，會以質素為重，暫時無計劃派員到海外實地考察。

她表示，委員會傾向審慎及注重質素，故會分批公布名單，有關名單不會是永久，將會視乎情況，例如若課程結構有大變動，會重新審視。 她相信，引入海外醫生計劃初期，未必有太多海外醫生到香港服務，但希望日後可吸引更多海外港人回港服務。