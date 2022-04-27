廉署控兩車房東主　涉賄投資公司職員1.2萬元　換36萬元維修訂單

廉政公署昨日（26日）落案起訴綜合汽車公司兩名車房東主，涉嫌行賄一間投資公司亞洲金融集團(控股)的前職員至少1.2萬元，以取得該公司40張車輛維修訂單，涉款36萬元。兩人獲廉署准予保釋，以待明日（28日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署昨日（26日）落案起訴綜合汽車公司兩名車房東主，涉嫌行賄一間投資公司職員，以取得該公司的車輛維修訂單。（資料圖片）

被告葉沛欽（63歲）及葉𢏐添（71歲），分別為綜合汽車東主及前東主，同被控一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。

被指獲判授約40項車輛維修工作

案發時葉沛欽是綜合汽車的唯一東主，其前東主葉𢏐添亦有協助經營該車房。在亞洲金融一名職員推薦下，亞洲金融將多份車輛維修訂單判給綜合汽車。

控罪指兩名被告涉嫌於2018年1月至2020年10月期間，一同串謀和與上述職員串謀，在無合法權限或合理辯解下向該職員提供賄款至少合共1.2萬元，作為對方致使亞洲金融把車輛維修訂單判給綜合汽車的誘因或報酬。

案發期間，綜合汽車被指獲判授約40項亞洲金融的車輛維修工作，並就其提供的服務收取維修費共約36萬元。亞洲金融在廉署調查案件期間提供全面協助。