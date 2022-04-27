復課｜地區組織捐2.7萬套快測包　灣仔區30多間幼稚園中小學受惠

疫情放緩，全港學校陸繼復課，在地區組織今日（27日）向灣仔區小學校長聯會送贈27500套快速抗原檢測包，惠及灣仔區內30多間幼稚園及中小學，為有需要學童提供支援，每日上學前做檢測。



教育局局長楊潤雄亦在社交網頁表示，教育局已準備了1000萬個快速包，分發全港1800間幼稚園和中小學，各區域教育服務處亦合共分派了20萬個測試包，供有需要的學校作應急之用。



「灣仔友好協會」今日（27日）舉行「灣仔區『童』心抗疫 檢測包送贈大行動」，灣仔民政事務專員陳天柱、灣仔友好協會永遠榮譽會長林貝聿嘉、灣仔區小學校長聯會主席鍾麗金、副主席李偉盛，及灣仔區議會主席黃宏泰議員均有出席。

協會將數千份快速抗原檢測包送贈灣仔區小學校長聯會，之後再向區內15間幼稚園、13間小學、及14間中學派發，每間幼稚園、小學及中學分別可獲500套、1000套及500套，希望在復課階段，能夠幫助需要的學生，遵守教育局規定，做到上學前檢測。

教育局局長楊潤雄表示，各區域教育服務處亦合共分派了20萬個測試包，供有需要的學校作應急之用。（楊潤雄FB圖片）

楊潤雄：各區域教育服務處將分派20萬個測試包

另外，教育局局長楊潤雄今日在facebook專頁上指出，香港中學文憑考試四個核心科目的考試將在本周完成，由下周開始，全港中學及幼稚園繼小學之後，亦會有序恢復面授課堂，他希望同學們在家長支持下要做好準備，包括調節作息時間、洗燙校服、執拾書包，另外亦應接種疫苗，並為量度體溫和快速抗原測試做演練，熟習在家為學校「把關」。

楊潤雄又指，為照顧有經濟需要的家庭，教育局已為有關學生準備了1000萬個快速抗原測試包，由於數量頗多，加上逾1800所中小學及幼稚園遍及香港島、九龍及新界各地，物流任務絕不簡單，教育局委託的承辦商已經完成送遞測試包的工作；此外，各區域教育服務處亦合共分派了20萬個測試包，供有需要的學校作應急之用。

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