疫情｜單日反彈增百宗　8宗學生及職員中招　包括2同校同家庭學生

新冠肺炎確診個案反彈，本港今日（27日）新增430宗確診個案，按日增約100宗或24%，當中包括15宗輸入個案，其中有四宗屬昨日（26日）抵港人士，當中一人由日本返港的復陽個案。另外，死亡個案繼續維持單位數，今日新增八宗，年齡介乎49歲至95歲，當中七人為65歲以上長者，一人則為年輕患者，生前有癌症病歷，三人無打針記錄。



就學校確診個案，衞生防護中心公布，今日接獲八宗學校呈報陽性個案，分別來自七間學校，涉及七名學生及一名職員，其中兩名同校學生是家人，在不同年級就讀。衞生署更正昨天數字為12宗學校確診個案，較原先公布減少一宗，解釋有關生快測呈不確定，但覆檢多次都屬陰性。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布指，新增430宗確診個案中，包括222宗核酸陽性個案及208宗快測陽性個案，核酸個案中有46宗經醫管局確診、49宗衞生署確診及127宗私人化驗所確診。第五波累計已有1,190,437宗確診個案。相比昨日回落至347宗，今日反彈83宗或24%。

張續指，公共衞生化驗所昨天就79宗個案進行基因分析，未發現懷疑Delta個案，全數為懷疑Omicron個案。

8宗學校呈報陽性個案來自7間學校

學校確診個案方面，今日接獲八宗學校呈報陽性個案，分別來自七間學校，涉七名學生、一位職員，其中一間學校有兩學生確診，來自同一家庭，兩人就讀不同班級。另外，亦更正昨日公布數字為12宗學校確診個案，較原先公布減少一宗，張解釋指，因其中一宗個案經調查後發現，學生快測陽性相片及結果不確定，學校安排重覆檢測後結果都為陰性。

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8宗死亡個案 一人為49歲肺癌女病人

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，今日新增八宗死亡個案，全數在過去24小時離世，涉及五男三女，年齡介乎49至95歲，三人未有打針，四人已打一針、一人已打三針，其中有一人來自院舍，其中七人屬65歲或以上長者。

他亦披露年輕死亡個案資料，死者為一名49歲女性，早前發現患有肺癌，曾於2月24日接種一劑科興疫苗，於本月21日因頭暈、在家經常跌倒，送往瑪嘉烈醫院急症室，入院後經電腦掃瞄，估計肺癌已擴至腦部、骨骼等不同部位，因癌症情況持續變差，最終於昨日離世。