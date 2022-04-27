政府公布新兩輪院舍員工強檢　 打齊兩針職員值勤前須核酸檢測

院舍於第五波疫情下成「重災區」，近日疫情緩和，政府今日（27日）宣布第60及61輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測詳情，已完成接種兩或以上新冠疫苗的院舍員工，如需於5月4日至10日期間值勤，需於4月27日至5月10日間進行一次核酸檢測。勞福局指，相關安排希望於沒有新增院舍出現爆發的時候，找出仍存在於員工之間的隱形傳播者。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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政府公布，食物及衞生局局長昨日按599J章，向安老院、殘疾人士院舍、護養院以及日間服務單位的全職、兼職及替假員工發出強檢通告，須進行關於核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

任何在今年4月19日或之前已經打兩針或以上的院舍員工，如需於5月4日至10日期間值勤，須於今日至5月10日期間進行一次指明檢測；至於只打一劑或未打針的員工，如需於5月4日至10日、11日至17日期間值勤，須分別於今日至5月3日期間、以及5月4日至10日期間進行一次指明檢測。

3.28後確診者毋須檢測

政府又指，院舍員工如在今年3月28日或之後取得2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，並可出示相關載有陽性檢測結果的電話短訊通知，或在政府「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」作出申報後獲發的電話短訊通知或隔離令，則毋須按公告的規定進行檢測。

勞工及福利局於社交網站解釋安排目的。（勞福局社交網站專頁截圖）

勞福局：趁疫情回落找出員工間隱形傳播者

對於已打針員工亦要強檢，勞工及福利局於社交網站解釋，隨著第五波疫情穩步回落，過去三、四個星期已沒有新增院舍出現爆發，認為可趁此時機，為全部院舍員工進行核酸檢測，加上每天快測，希望盡可能找出仍存在於員工之間的隱形傳播者。

▼4月26日 天氣普遍晴朗，持續炎熱▼

