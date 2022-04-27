疫情｜10名病人昨獲私家醫生處方口服藥　有私家醫生拒列入名單

政府昨日（26日）公布可以處方新冠口服藥的私家醫生名單，列有211名私家醫生的資料。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（27日）指，得悉有私家醫生拒絕被列入名單，但沒有提供詳細原因。她表示，患者若快速測試陽性應自行在網上平台呈報個案，私家醫生的責任只是提醒病人呈報。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，私家醫生開口服藥後需要呈報系統，昨日有10名病人獲處方。



▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



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私家醫生不可收處方藥費 但不規管收診金

政府免費向私家醫生提供兩款新冠口服藥，昨日公布已取得新冠口服藥的私家醫生名單，張竹君表示，得悉有私家醫生拒絕公布診所資料，但未有詳細解釋。她說，獲發新冠口服藥的私家醫生只需要醫治陽性個案患者，若患者以核酸檢測陽性，有關檢測報告應已直接進入衞生防護中心的紀錄，但患者若以快速測試驗出陽性，私家醫生的責任就是提醒患者到網上自行呈報。

私家醫生雖不可就新冠口服藥收取任何收費，但張竹君指，診金或其他方面的收費就未有規管，現時亦沒有預期有多少市民需要私家醫生處方新冠口服藥。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



劉家獻指，私家醫生處方新冠口服藥後，需要呈報系統，昨日系統上有10名病人獲私家醫生處方新冠口服藥，包括4人獲發莫納皮拉韋（Molnupiravir），6人獲發帕克斯洛維德（Paxlovid）

阿斯利康抗體藥為預防性藥物，劉家獻指，有關抗體藥已送到醫院，會在需要時讓合適病人使用，指按專家意見，應主要用於免疫力較差的病人，現時主要由曾接受幹細胞移植的病人使用，會監察藥物療效及副作用，並適時再購入及儲備有關藥物。

▼4月11日 海關公布檢獲一批走私新冠口服藥物▼

