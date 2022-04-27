私院抗疫｜中大醫院即日起關閉指定隔離病房　個半月來共收42患者

隨著第五波疫情逐步回落，早前借出24張病床接收公立醫院確診病人的中文大學醫院今日（27日）宣布，與衞生署和醫院管理局商討後，決定即日起關閉院內指定隔離病房，相關病房在徹底消毒後將重新接收普通病人，預料需時兩周。



中文大學醫院。（資料圖片／羅君豪攝）

42名新冠病人平均住院17日

中大醫院表示，為支援抗疫工作，上月7日啟用指定隔離病房，提供24張病床，接收由公立醫院轉介的確診病人，期間共接收42位由新界東、九龍中、九龍東及九龍西醫院聯網的患者，年齡介乎61至106歲，平均住院17日。

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大部份病人屬年長體弱 三人不幸離世

該院接收的患者中，大部份病人屬年長體弱，同時患有其他慢性病，其中有3位不幸離世，有5位因病情惡化需要轉回公立醫院，另有一位核酸檢測轉為陰性後，轉往一般病房接受護理治療，其餘患者悉數經康復治療後出院返家或護理安老院。

同時調用24張病床接收醫管局非新冠病人

另外調用24張病床，接收透過醫管局轉介的非染疫病人，以紓緩公立醫院的壓力，加快處理病人急需的治療及康復。前後 48 張病床，佔中大醫院整體營運病床數目的三分一。

該院表示，指定隔離病房結束運作後，會隨即安排深層清潔及徹底消毒，同時將通風系統及病房氣壓調整回正常狀態，有關工作需時大約兩星期。在確保病房環境安全及符合感染控制標準後，相關病房將變回一般住院病房，並如常接收病人。