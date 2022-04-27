確診大廈｜2,852幢全名單　匯壐8座、貝沙灣南灣6座上榜

第五波疫情逐步回落，過去兩周上榜的確診大廈名單亦隨之減少。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（26日）共2,852幢大廈上榜，總數較前一日減少129幢。不過18區之中，沙田區疫情最為嚴峻，共263幢上榜，其次為觀塘區及元朗區，分別有247幢及233幢上榜。



新上榜大廈有四幢豪宅及洋房，包括南區貝沙灣南灣6座、屯門上源5A座、離島愉景灣碧濤及港鐵南昌站上蓋匯璽8座。



衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日新上榜的大廈共118幢，其中沙田區總上榜大廈為各區之冠，新增的大廈包括水泉澳邨修泉樓、金獅花園金福閣、愉翠苑愉欣閣等。其次為觀塘區，新上榜大廈有麗港城2座、油麗邨盈麗樓、建豐唐樓等。

新上榜的大廈有少量豪宅及洋房，南區貝沙灣南灣6座、屯門上源5A座、離島愉景灣碧濤及港鐵南昌站上蓋匯璽8座上榜。新上榜的大廈亦不乏私人屋苑，包括九龍城臨海高尚住宅海名軒2座、西貢海翩匯2座、元朗 Park Yoho Genova 29座、日出康城Sea To Sky 1座等。

▼4月26日 2,852幢確診大廈全名單▼



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另外，西貢、沙田、大埔、荃灣及元朗亦分別有不少近郊地段屋宇上榜，包括西貢明順村、沙田小瀝源村、大埔錦石新村及樟木頭村、荃灣油麻磡村、元朗水澗石村及坑尾村等。

政府宿舍僅有一幢觀塘紀律部隊宿舍2座上榜。酒店方面，麗豪航天城酒店上榜。

▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼

