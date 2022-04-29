廉政行動2022｜智鬥犯法警及調查員　監製林超賢：善惡乃一念之差

擅長拍攝警匪片的導演林超賢，其監製劇集《廉政行動2022》五一勞動節晚上首播。新一輯更着重人性在善與惡之間的一念之差，林超賢大賣關子，劇中加插的「變節」調查員及走上歪路的「反黑警司」，將會為廉署帶來巨大挑戰，「從來要提防嘅，都係自己人！」他強調執法人員縱使熟識法律、調查、程序，但任何人犯事，都總會有破綻，害群之馬終會被繩之於法。



《廉政行動2022》監製林超賢（左）表示，善惡乃一念之差，導演黃柏基（右)呼籲市民挺身而出。（張浩維攝）

《廉政行動2022》加入不少新元素，有別以往「單元式」劇集，今次由一宗銀行貪污案貫穿五集劇情，帶出路政署涉貪案、工程剋扣工資案、補習天王行賄案及警司包庇色情場所案。監製林超賢的作品着重描述人性善惡，他認為「串連式」劇集更能塑造角色，讓觀眾更有代入感，了解犯人背後犯罪原因，感受廉署調查員的「血肉」。

一剎那貪念 調查員「變節」

劇集另一重大「賣點」，就是加入一名虛構的「變節」調查員，由出爐「視帝」譚俊彥飾演。林超賢說：「劇集主旨係講人一剎那嘅貪念，人總會出錯，如果下下都正人君子，就天下太平喇；但人總會有一念之差，執法人員都係人，點解無一念之差呢？」

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改編「反黑警司」案 林超賢：令人坐立不安

劇中調查員面對另一大敵，是一名走上歪路的「反黑警司」，製作團隊參考早年真實案件（吳偉漢案）改編而成，林超賢形容案件「令人坐立不安」，「作為最前線嘅執法人員，卻包庇罪犯，呢個唔係一個人嘅對錯，係影響整個社會聲譽。」他又提到，執法者必然知法，經常在罪案之間游走，有可能誤以為「識悉法律便穩如泰山」，但任何人犯事總會有破綻，廉署必定會將害群之馬繩之於法。

導演黃柏基在執導「反黑警司」時，同樣着重罪犯的「人性」，「佢有家庭、有想生小朋友嘅壓力，正因為咁，而有一念之差，尤其佢地係執法者，更加需要堅毅想法，唔好有呢個念頭。」

「補習天王」案恐影響學生價值觀

劇集亦有改編轟動一時的「補習天王」行賄獲取試題案，林超賢認為這是一個令人咬牙切齒的警世故事，「為人師表用啲咁嘅手段衝擊公平性，係對社會損害好大，若果將呢種風氣帶到學生身上，會令很多想走捷徑嘅學生以為，原來用錢就買到（成績），咁仲得了？」

導演黃柏基籲挺身而出舉報

林超賢自2004年開始與廉署合作，《廉政行動2022》是他參與的第七輯同系劇集，將於5月1日起，逢周日晚上10時在無綫電視翡翠台播放。林超賢希望拍攝劇集能服務社會，讓市民認知法律的對與錯，「貪污往往未必涉及重大利益，有時候寧願奉上前途，原來一蚊都會貪，今次揭發到係貪咁多，如果無拉，下次就唔止呢個數。」黃柏基亦指，很多貪污案件都是「枱底交易」，極需要知情人士挺身而出，為守護廉潔提供重要證據。