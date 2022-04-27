曾江逝世｜獨住檢疫酒店出意外　有特殊需要可申請照顧者同住

縱橫影壇多年的87歲著名演員曾江，今日（27日）被發現倒斃在尖沙咀一間檢疫酒店房間內，死訊震驚全港。不少市民擔心，抵港檢疫的長者獨自一人入住，恐怕容易發生意外。根據港府網站指出，除未成年人士抵港檢疫可要求與照顧者同住，需要特殊照顧人士亦可提出同樣要求。



申請表格下載鏈接：

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Application_form_for_Caretaker_of_Minor_Confinee_bilingual.pdf

▼4月26日 抵港人士要求與照顧者同住申請表格▼



現時所有抵港人士須嚴守防疫條例，至少接受七日酒店檢疫，並按時接受快測及核酸檢測。為減低受檢人士在社區傳播病毒的風險，除非獲得獲授權人員的同意，照顧者不可進入有關檢疫酒店房間。如受檢人士有需要補充物資或食物，需由親友或酒店職員協助放於房門外。

受檢人士如需特殊照顧，必須先獲得衞生署批准。受檢人士可在抵港前向衞生署提交理由及申請有條件批准，把已填妥的申請表格電郵到caretaker_apply@dh.gov.hk。

2021年6月，曾江拍攝電影《源生罪》，當時開放予傳媒探班。（資料圖片 / 葉志明攝）

申請表格分為兩部份，第一部份為檢疫人士資料，抵港人士不僅需填寫基本個人資料，亦需填寫航班編號及預計到達日期和時間、檢疫地點、檢疫開始及完成日期等。第二部份為照顧者資料，同樣需填妥基本個人資料。

抵港人士亦可在抵港後取得強制檢疫令後，致電檢疫令上的24小時熱線提出申請。衛生署只會批准一位照顧者陪同，受檢人士須與照顧著同時在同一酒店房間內進行檢疫，直到檢疫期完結，期間不得離開酒店及更換照顧者。