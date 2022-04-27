金堯如新聞自由獎受疫情及政治氣氛延期　考慮明年合辦兩年獎項

香港外國記者會（FCC）突然在結果公布前，取消有26年歷史的「人權新聞獎」，FCC主席表示「紅線」不明、不想誤墮法網。

至於2009年創辦的「金堯如新聞自由獎」，亦需要延期舉辦。金堯如新聞基金管理委員會秘書、記協前主席麥燕庭則說，現時仍在商討舉辦的日子，正考慮在明年舉辦頒獎禮。記協每年都有協助頒發此獎項，記者主席陳朗昇表示，受疫情及香港政治氣氛影響，今年需要延期舉辦。



金堯如新聞基金管理委員會秘書、記協前主席麥燕庭。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

金堯如新聞基金管理委員會秘書、記協前主席麥燕庭稱，記協發放有關獎項的資訊時「有情況要考慮」，故需要延期舉辦。她補充，現時正商討何時重新舉辦，稱「如果咁遲再搞會有啲奇怪」，考慮於明年舉辦頒獎禮，屆時將會接受2021和2022年的參賽作品。

記協主席陳朗昇表示，受疫情及香港政治氣氛影響，金堯如新聞自由獎需要延期舉辦。（資料圖片／廖雁雄攝）

記協主席陳朗昇表示，受疫情及香港政治氣氛影響，金堯如新聞自由獎需要延期舉辦，並承認《立場新聞》停運後「氣氛係好擔心，盡量少動作」，現正與金堯如紀念基金商討何時重新舉辦。

日前香港外國記者會（FCC）宣布停辦人權新聞獎，被問及會否對舉辦金堯如新聞自由獎造成影響，陳朗昇說：「今時今日香港大家都知，所有嘢我哋都係喺狹縫中間去做。」他認為金堯如新聞自由獎能鼓勵新聞工作者，他們不會輕言放棄。

金堯如新聞自由獎，2009年創辦。《香港01》亦曾獲獎。（勞顯亮攝）

2009年金堯如紀念基金設立的金堯如新聞自由獎，目的是獎勵維護香港新聞自由的新聞從業員。2021年頒發的第12屆「金堯如新聞自由奬」，大奬由香港電台鏗鏘集《7.21誰主真相》、《蘋果日報》的《警隊僭建系列報道》奪得。

金堯如於1989年任《文匯報》總編輯，在八九民運期間，不滿北京戒嚴，翌日《文匯報》社論開天窗，寫上「痛心疾首」四個大字。六四事件後，金堯如退出中國共產黨，移民至美國加州，2004年是逝世。2009年金堯如紀念基金成立，並同時設立「金堯如新聞自由獎」。金堯如女兒金朝虹呼籲年輕新聞工作者，秉承金堯如的精神，推崇愛國民主思想的精神，共同維護香港新聞自由