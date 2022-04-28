恒大商業新聞獎｜香港01憑凱莉山學校調查、美食車追蹤　奪兩獎

由香港恒生大學傳播學院主辦的「第六屆恒大商業新聞獎」，今日（28日）公布結果，《香港01》奪得兩個大獎。偵查組的《凱莉山學校亂賬調查報道》，獲得「最佳商業新聞系列報道獎」影片及聲音組銀獎；視像新聞組的《美食車先導計劃第五年剩三架營業》，獲得「最佳商業新聞報道獎」影像及聲音組銀獎。



「最佳商業新聞系列報道獎」影片及聲音組別銀獎



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

記者：李穎霖、勞顯亮、鄧穎琳 攝影：王海圖、岑卓熹 剪接：蕭堃桁、袁柏謙、張偉江

香港凱莉山學校（Mount Kelly School Hong Kong），是英國貴族名校凱莉山，來港開設的分校。2016年打算在屯門買地建校，失敗之後糾紛不斷，2021年97名員工被拖欠強積金供款，逾60名教職員入稟追討欠薪，校舍被業主追租，家長追討贖回債券，關聯公司被頒令清盤，更鬧出幕後老闆的家族紛爭，兄弟決裂互相指責。

《香港01》一連三集揭開凱莉山亂賬內幕。種種爭議，矛頭均指向香港凱莉山學校的創辦人汪栢賢。他主動接受訪問，但不少說法前後矛盾，記者更當場質問他曾因詐騙入獄的經過，他面對鏡頭多次改口。

主力負責報道的記者李穎霖表示，私立學校出現如此嚴重的亂賑問題，教人難以想像，亦顯示現行私校發債、財政狀況監管上有不足。採訪過程中，記者要從零碎的片段中，找出線索及證據，拼湊事件的全貌，求證及訪問過程有時亦要與受訪者鬥智。她感謝曾受訪的職員、家長及相關人士，但為家長的債券及職員的欠薪問題，至今未完全解決感到可惜，希望有關部門可以積極為他們提供協助。

「最佳商業新聞報道獎」影像組銀獎



美食車｜先導計劃第五年剩三架營業 經營者：似等自然流失

記者：鄧家琪 攝影：林頌華、楊凱力 剪接：蕭堃桁

為期兩年的美食車先導計劃在2017年推出，曾延長兩年，受社會事件及疫情衝擊，政府2020年10月再決定，延長至2022年2月2日。歷經多年，最初15架美食車，到2021年剩下12架，當中多架已沒有營業，部份可停駐美食車場地亦受疫情影響關閉，包括迪士尼樂園、海洋公園及尖沙咀梳士巴利花園等。

記者以場景、道具及圖表，呈現計劃相關資訊及數據，包括計劃的時間線、美食車收入、營運場所和相關資助等，整理出美食車未正式開始就已「式微」的脈絡，並訪問仍有做生意、長駐美食車新據點——西九文化區的營運者蔡振強（Leo），了解他對計劃的看法。

負責記者鄧家琪表示，政府當年「雄心勃勃」推出先導計劃，可惜時隔5年，營運者陸續退場，政府都未能成功為美食車找出路。更可惜的是，當僅餘的「生還者」找到合適的營運點，生意漸露曙光，計劃卻宣布結束。報道於去年2月刊出，惟及至2021年底，商經局最終決定，計劃2022年6月結束，將收回所有牌照。

第六屆舉辦 逾期400份參賽作品

本屆是恒生大學連續第六年舉辦「恒大商業新聞獎」，由於疫情，今年無舉辦頒獎禮。本屆獎項，超過300位新聞從業員報名競逐九大範疇獎項類別，涵蓋商業、房地產、經濟及金融新聞等各個領域。超過50位來自不同界別的專業評審在超過400份參賽作品中。

本屆得獎媒體包括（排名不分先後）：無綫電視、Now TV、香港電台、香港01、南華早報、iMoney智富雜誌、信報財經月刊、信報財經新聞、明報、星島日報、大公報、中國日報香港版，以及「胡．説樓市」。

詳細得獎名單

人權新聞獎、金堯如新聞自由獎停辦

恒大商業新聞獎，是香港每年舉辦的多個新聞獎項之一。往屆由國際特赦香港分會、香港外國記者會（FCC）、香港記者協會合辦的人權新聞獎，因國際特赦撤出香港，改為FCC單獨舉辦，但在公布得獎名單前夕，FCC突然宣布取消獎項，表明因為「紅線」不明、不希望誤觸法網而停辦。消息指，被迫停運的《立場新聞》奪得多個大獎。

金堯如新聞自由獎，亦因為疫情而政治氣氛延期，主辦方希望明年會合辦兩年獎項。