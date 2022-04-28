涉8.11尖沙咀衝突 藏鐳射筆 22歲青年認暴動和管有攻擊武器

2019年8月反修例運動期間，尖沙咀警署被大批示威者包圍，有人堵塞警署出入口，更把載滿石頭的單輪手推車推向警署，亦有人向警署投擲汽油彈，令一名警員二級燒傷。涉案22歲青年今日（28日）承認暴動及管有攻擊性武器罪，其求情留待同案其餘被告的審訊完結後再處理，案件暫押後至11月26日再訊。



被告鄭智健（22歲）被控於2019年8月11日在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，並在彌敦道管有一個能發出鐳射光束的裝置。

有示威者掟石 或用氣槍射向警署

案情指，於案發日晚上有2000名人在柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道集結。有示威者以水馬堵塞尖沙咀警署的彌敦道正門出入口，而警署的柯士甸道汽車出入口則被示威者以垃圾桶堵塞。

期間，有示威者撬磚，以及用鐳射筆照向警署內的警員。警方曾多次發射催淚彈，示威者則拾起地上的催淚彈，掟向警署還擊，或用氣槍射向警署。此外，有人在栢麗購物大道手持大橡筋，把戴滿石頭的單輪手推車推向警署方向，並向警署掟石。

被告被捕時穿黑上衣及戴黃色頭盔

有示威者更向警署掟汽油彈，警署內的警員Y因此雙腳燒傷，他的下肢總共有5.5%二級燒傷，並於同月27日出院。

警方進行掃蕩時，被告在彌敦道被捕，當時他身穿黑上衣及戴著黃色頭盔，手持疑似是鐳射筆的物品。

案件編輯：DCCC 22/2021