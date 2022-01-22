8.11尖沙咀衝突　男警被擲中汽油彈受傷　9人現場被捕裁暴動罪成

十名男女涉嫌在2019年8月11日，與多名示威者在尖沙咀警署外聚集，期間曾有人包圍警署，及向警署行車入口投擲汽油彈，令一名男警的雙腿有5.5%的2級燒傷。控方引用終院去年頒下7.28中上環衝突中的「赴湯杜火」案的案例，指無論被告是以主犯或從犯身份在場，若以協助、教唆或鼓勵的方式參與，均屬同犯，又指本案被告的衣著相似，人多勢眾並互相掩護，但10名被告均否認暴動罪，法官游德康今(22日)在區域法院裁決，並裁定其中9人罪成，法官稱需時閱讀求情文件，將押後判刑。



十名被告：劉維穎（19歲，女學生）、郭嘉輝（22歲），張文俊(17歲)，梁卓華（20歲，女）、黄奕瑋（20歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（28歲）、韋婷婷（26歲，女）、卓麗馨（24歲，女）、潘慧雯（42歲，女）。他們被控一項暴動罪，指他們於 2019 年 8 月 11 日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。10名被告中，除了26歲的梁俊偉罪名一成立外，其餘被告全部罪成。

示威者不斷向警署擲物

案情指，當日傍晚6時過後有約2000名示威者在尖沙咀一帶集結，他們大多穿黑衣、戴頭盔及有保護裝備，並佔據行車線及築起路障。警方曾舉黑旗警告，但示威者未有離開，並繼續以雜物阻礙警署出入口，及向警署擲物，警方曾施用催淚煙及舉橙旗警告，示威者仍然沒有理會。

男警遭汽油彈擲中雙腿受傷

至約晚上7時，示威者用彈弓把物品射向警署，警方則向示威者射布袋彈還擊，之後有人向警署行車入口投擲汽油彈，並擊中一名男警，令其雙腿有5.5%的2級燒傷，警方最後作出驅散，並在現場拘捕10名被告，他們當時均穿黑衣並有防護裝備。

控方首引赴湯杜火案同犯定義

控方指警方曾多次發出警告，若被告非參與者，定有足夠時間離開。控方亦引用終院去年就2019年7月28日中上環衝突中的其中二案的判辭，提到終院就「共同犯罪原則」的詮釋，指任何人無論以主犯的身份作破壞行為，或是以從犯的身份給與協助、教唆或鼓勵，均屬參與者。本案被告衣著及管有的物品均與其他參與暴動人士相似，他們結集在場，恃人多勢眾去鼓勵或掩護其他參與者，助他們去達到破壞安寧的目的，亦應被視為同犯。

案件編號：DCCC 23/2021