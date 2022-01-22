8.11尖沙咀衝突　男警被擲中汽油彈受傷　9人現場被捕裁暴動罪成

撰文：郭顥添
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十名男女涉嫌在2019年8月11日，與多名示威者在尖沙咀警署外聚集，期間曾有人包圍警署，及向警署行車入口投擲汽油彈，令一名男警的雙腿有5.5%的2級燒傷。控方引用終院去年頒下7.28中上環衝突中的「赴湯杜火」案的案例，指無論被告是以主犯或從犯身份在場，若以協助、教唆或鼓勵的方式參與，均屬同犯，又指本案被告的衣著相似，人多勢眾並互相掩護，但10名被告均否認暴動罪，法官游德康今(22日)在區域法院裁決，並裁定其中9人罪成，法官稱需時閱讀求情文件，將押後判刑。

十名被告：劉維穎（19歲，女學生）、郭嘉輝（22歲），張文俊(17歲)，梁卓華（20歲，女）、黄奕瑋（20歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（28歲）、韋婷婷（26歲，女）、卓麗馨（24歲，女）、潘慧雯（42歲，女）。他們被控一項暴動罪，指他們於 2019 年 8 月 11 日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。10名被告中，除了26歲的梁俊偉罪名一成立外，其餘被告全部罪成。

示威者不斷向警署擲物

案情指，當日傍晚6時過後有約2000名示威者在尖沙咀一帶集結，他們大多穿黑衣、戴頭盔及有保護裝備，並佔據行車線及築起路障。警方曾舉黑旗警告，但示威者未有離開，並繼續以雜物阻礙警署出入口，及向警署擲物，警方曾施用催淚煙及舉橙旗警告，示威者仍然沒有理會。

男警遭汽油彈擲中雙腿受傷

至約晚上7時，示威者用彈弓把物品射向警署，警方則向示威者射布袋彈還擊，之後有人向警署行車入口投擲汽油彈，並擊中一名男警，令其雙腿有5.5%的2級燒傷，警方最後作出驅散，並在現場拘捕10名被告，他們當時均穿黑衣並有防護裝備。

控方首引赴湯杜火案同犯定義

控方指警方曾多次發出警告，若被告非參與者，定有足夠時間離開。控方亦引用終院去年就2019年7月28日中上環衝突中的其中二案的判辭，提到終院就「共同犯罪原則」的詮釋，指任何人無論以主犯的身份作破壞行為，或是以從犯的身份給與協助、教唆或鼓勵，均屬參與者。本案被告衣著及管有的物品均與其他參與暴動人士相似，他們結集在場，恃人多勢眾去鼓勵或掩護其他參與者，助他們去達到破壞安寧的目的，亦應被視為同犯。

案件編號：DCCC 23/2021

10人涉尖沙咀暴動　以大橡筋向警署擲石　警員遭汽油彈至二級燒傷10.1衝突｜9人涉與暴動　控方指當日有人向警署附近投擲汽油彈吉野家及元氣壽司等舖遭嚴重破壞　銀行文員有份參與　判囚3年半元朗私了兩途人　工人認暴動傷人等罪　官斥全無同理心囚4年9月
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