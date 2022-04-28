保就業計劃2022須知｜今起申請　僱主、自僱人士Q&A【附申請表】

【保就業計劃2022/保就業計劃2022申請表格/申請資格/保就業自僱人士/$8000資助/保就業申請時間／防疫抗疫基金】政府在「防疫抗疫基金」下推出「2022保就業」計劃，向僱主提供為期三個月（即2022年5月、6月和7月）工資補貼，合資格自僱人士亦可申請一筆過$8000資助。計劃周五（4月29日）早上8時起接受申請，直至5月12日晚上11時59分截止。



保就業計劃2022下，申請僱主要符合4項資格，自僱人士亦要符合2項戶口要求。到底保就業計劃2022申請資格、申請方法、何時發放、網上申請需要什麼文件、遇疑難可否親身到中心查詢、預約方法，以下須知及Q&A，一一話你知。

▼保就業計劃2022實用連結及聯絡方法▼



保就業計劃2022申請表格

保就業計劃2022網站

查詢電郵：enquiry@ess.gov.hk

查詢電話：1836122

查詢申請狀況

保就業計劃2022 -自僱人士申請流程及所需資料一覽

保就業計劃2022 – 僱主申請流程及所需資料一覽

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如需專人協助可透過熱線1836122預約，並在預約時段內前往以下服務中心：

▼保就業計劃2022 五間服務中心地址▼



．北角電氣道180號百家利中心1501室

．觀塘鴻圖道410號觀點中心1004室

．長沙灣永康街9號601-2室

．沙田石門安耀街2號新都廣場2310室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓 3301-3303 室

辦公時間：2022年4月29日至5月12日/上午9時至下午6時

以「僱員」身份開設的強積金戶口，或任何形式的強積金「個人帳戶」，均不符合申請資格。（資料圖片）

Q1：何時申請？



4月29日早上8時至5月12日晚上11時59分

Q2：補貼金額？



僱主申請方面，政府代理人會參照申請者「參照月份」的僱員人數和每月工資，按下表方式計算申請者的「補貼名額上限」及「補貼金額上限」

自僱人士方面，合資格人士可獲一筆過$8000元

工資補貼金額及計算方法

Q3：僱主申請資格？



．不是剔除名單第一部分列明的僱主（即：政府、立法會、司法機構、法定機構及78個指定公營機構/指定法定機構）

．2021年12月31日或之前已參與強積金計劃或已設立職業退休計劃

．沒有牽涉清盤、撤銷公司註冊或剔除註冊等程序，或處於不活動狀態

．2022年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款或罰款。

Q4：自僱人士申請資格？



．須於2021年12月31日或之前已開設「自僱人士強積金戶口」

．申請2022年「保就業」計劃當日該「自僱人士強積金戶口」沒取消

．申請人擁有多個「自僱人士強積金戶口」，亦只能提交一次申請

Q5：若是自僱人士同是僱主，可否同時申請自僱人士資助及就公司僱員申請工資補貼？



可以

Q6：自僱人士曾申請或受惠「$1萬臨時失業支援」或其他「防疫抗疫基金」措施，是否可以申請？



可以

Q7：僱主工資補貼發放期數？



．第一期：2022年5月補貼的100%

．第二期：2022年6月補貼的100%

．第三期：2022年7月補貼的70%

．第四期：2022年7月補貼餘下30%再扣除退回補貼和罰款後（如有）的餘下金額

Q8：自僱人士何時會獲發資助？



預計大部分合資格而又能提供正確及完整資料自僱人士可於申請後四個星期內獲發資助

Q9：僱主申請人頭上限？



若核心業務屬於「2022 保就業」計劃受限名單範圍（見下圖），上限為100名合資格僱員；其他申請者的行業上限為1000名合資格僱員，即聘用超過1000名僱員的企業的補貼僱員數目限於1000名。

▼「2022 保就業」計劃受限名單（只限僱主）▼



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Q10：僱主承諾及罰則？



僱主須承諾在補貼期內每月聘用足夠僱員以滿足以下條件，並在該月強積金或職業退休計劃紀錄反映相關聘用情況：

1）該月工資8,000元或以上的僱員不少於該月自選「全額補貼人數」

2）滿足條件(1)所需的名額後，餘下工資4000元或以上的僱員不少於該月自選「半額補貼人數」

3）該月工資4000元或以上的65歲或以上僱員不少於該月自選「年長補貼人數」

4）該月工資4000元或以上的僱員不少於該月「自選補貼人數」。



若補貼期間任何一個月未能完全履行上述承諾，除須退回相關工資補貼，亦須額外繳交退回工資補貼的10%作為罰款。