保就業計劃2022｜4.29起申請　四類僱員受惠　5月初發放首批補貼

政府今日（25日）公布「保就業計劃2022」詳情，將向僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名全職僱員可劃一補貼8,000元，而月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員則有劃一4,000元補貼，對於65歲或以上、月薪不足3,000元的僱員，亦設有「年長補貼」名額，將可獲得劃一4,000元補貼。至於自僱人士，只要去年底或之前已開通強積金戶口，並於申請日未有取消，將可獲一次過8,000元資助。政府料，計劃將惠及160萬名僱員及14萬名自僱人士，相關補貼資助額為390億元，連同應急款額、財政承擔，總額為430億元。



計劃申請期由本月五（29日）至5月12日深夜，批出款項將分四期發放，料最快可於遞交申請後一至兩周內收到資助，曾申請「2020保就業」計劃的僱主，可選擇以當時申請的僱員人數，或去年第四季的數據決定「保就業計劃2022」的申請人數上限，惟以舊數據作申請會較快發放補貼。



羅致光料下月公布失業率續上升 惟失業高峰已過

勞褔局局長羅致光表示，第五波疫情打擊經濟，預料5月公布的2至4月失業率仍會上升，但強調相信失業的高峰已過，是適合時機推出2022保就業，加上放寬社交距離措施、消費券等配合，有助改善經濟。他又指，計劃初步建議出台後收到很多意見，而大部分意見已納入，以改善計劃安排。

增「年長補貼」名額 創新辦何珮玲稱冀照顧照顧年長僱員

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲介紹計劃詳情時指出，計劃資助將分三部分，分別是每名全職僱員可獲全額8,000元資助、月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員可獲半額4,000元資助，另外，每名月薪不足3,000元但65歲以上的僱員，亦可獲4,000元補貼。何解釋，對於年長的低資僱員，反映生活逼人，希望給予額外照顧。

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料有14萬自僱人士受惠 但須已開通自僱人士強積金戶口

至於自僱人士，則需以個人身份申請，申請資格為需於去年底或之前已開通強積金戶口，並於申請當日仍然有效，即使申請人有多於一個自僱強積金戶口，都只能申請一次，獲批後將獲一次過8,000元補助。

以去年第四季數據作參照月份 將較遲獲發放補貼

她提到，計劃希望做到「給予僱主彈性，同時保障員工就業」，故此於計算補貼的方法上，曾參與兩年前計劃的僱主，可揀以當時數據作上限；而未曾申請或選擇以去年第4季數據的僱主，將由代理人揀選可領最高金額的月分，惟她提醒，若以去年第4季資料申請，需等僱主遞交申請後再作授權審批，需時較長，發補貼時間亦會較遲。

另外，計劃亦容許僱主自選補貼人數，僱主可自己申報獲補貼員工上限及分布，亦容許僱主每月初更改補貼人數及分布，就當時情況作出貼近市場估算，而一般企業申領名額上限1,000人，「受限名單」企業則限於100人。

聘用人數不足須退回差價兼繳10%罰款

何又指，僱主需承諾全數補貼用於發放工資、聘用足夠員工，並於強積金反映聘用情況，杜絕肥上瘦下的問題，罰則方面，若有任何一個月聘用人數不足，將就差距退回補貼，並追加額多10%罰款。相關補貼將分四期發放，五月、六月將各發放一期、第三期將發放七月的七成，最後一期發放剩餘的三成補助，她解釋是為行政方便，以最後的三成補貼扣減違規罰款，強調希望遞交申請後一至兩星期發放補貼。

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