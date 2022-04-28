廉署起訴宏利前區域總監　涉串謀偽造保單詐騙109萬　今日提堂

宏利人壽保險一名前區域總監涉嫌在2017至2018年間，與一名下線保險經理串謀，以虛假顧客購買保單，並虛報保單的經辦代理，以詐騙所屬公司向他們及一名下線保險代理，發放合共約100萬元的佣金及獎金，被控一項串謀詐騙罪，案件今日（28日）下午在觀塘法院提堂。



廉署起訴宏利前區域總監，涉嫌串謀偽造保單詐騙宏利合共約100萬元佣金及奬金，今日提堂。 (資料圖片)

案件發生在2017至2018年期間 涉下線保險經理

被告為林福源（54歲），涉嫌在2017年11月至2018年12月期間於宏利人壽保險（國際）有限公司任職，並由高級分區總監晉升為區域總監，昨夜（27日）被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪，今午將被帶往觀塘裁判法院應訊。

控罪指，他在案發期間涉嫌與一名下線保險經理串謀詐騙宏利，即不誠實地偽稱，投保申請書上所示的保單持有人申請投保，並支付了相關保費；以及一名下線保險代理是該等投保申請的經手代理人，導致及誘使宏利承接及簽發有關保單，以及就該等保單向被告及該兩名下線員工支付佣金或其他款項。

惟根據宏利的保單銷售政策，該公司要求所有保險代理遵守其代理人行為守則，包括保險代理不應代客戶支付任何保費或款項。

廉政公署昨晚落案起訴宏利前區域總監林福源串謀詐騙罪。（資料圖片／盧翊銘攝）

案件涉10份保單 被告共取得約34萬佣金與奬金

廉署接獲貪污投訴後，調查發現宏利在案發期間，接獲10份聲稱由9名客戶提出的投保申請。宏利批准該等申請後，被告涉嫌支付相關保費。調查又發現，被告就該10份保單從宏利收取上線經理管理佣金及獎金共約34萬元。宏利亦就該10份保單向上述兩名下線職員發放經辦代理佣金及上線經理管理佣金共逾75萬元。

廉署早前已就案件，分案起訴該兩名下線職員一項串謀詐騙控罪。