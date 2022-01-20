元朗「同心村」過渡屋下周一起申請　涉1800伙　最快6月可入住

位於元朗東頭的「同心村」過渡性房屋項目將於下周一（24日）至2月23日接受申請，申請費用全免，輪候公屋不少於3年、有迫切住屋需要的單身人士或家庭均符合申請資格。

香港聖公會福利協會預計於3月初面見申請人，並將於3月26日公布抽籤配屋結果，成功獲編配單位的住戶料可於今年6月起入伙。



位處元朗東頭「同心村」項目是其中一個大型過渡性房屋項目，以「組裝合成」建築法興建8座4層高的住宅，提供共1,800個單位。戶型涵蓋1人單位、2人單位、3人單位、4至5人單位及無障礙單位，超過一半為2人和3人單位。

單位面積由約130平方呎至324平方呎不等，每月住宿許可費介乎2,370元至4,950元，低於市值租金及不高於現行的公屋入息限額的40%。住宿期為兩年。倘若住戶在其租約期滿後，有特別原因或特別困難並確實有需要的情況，福利協會將盡可能讓他們居住至獲得第一次的編配公屋。整個項目預計營運至2028年，租住年期料可惠及約5,000個家庭。

住宿許可費已包括地租、差餉及管理費；接受綜援住戶，其住宿許可費須按綜援租金津貼的最高金額支付。（香港聖公會福利協會提供）

劏房戶盼遷往「同心村」改善生活環境

曾在內地任職船務及經營建材行的嚴先生，數年前為照料居港的母親，放棄內地事業，攜同一對年幼子女來港，一家幾口居於僅百呎劏房，其後他連同家人成功申請福利協會的「好鄰舍」土瓜灣道社會房屋共享計劃，居住空間、衛生環境大幅改善。但是，大廈因渠務問題，計劃於去年中結束，他們再次面對「捱貴租」，加上疫情爆發後他失去原有穩定「行船」工作，一家生活拮据。因此，他有意申請「同心村」，認為住宿許可費便宜及交通方便具吸引力。

新鴻基地產於2020年初以象徵式一元租金，將逾20萬平方呎位於元朗東頭的地塊，租予福利協會興建「同心村」，並負責前期項目規劃、基本地盤平整工程及技術支援，亦為項目落成後提供物業管理的顧問服務。運輸及房屋局則負責監察和撥款近10億元予香港聖公會福利協會用作興建「同心村」；而福利協會負責整個項目設計、營運及管理，為居民提供社區服務。