強制檢測｜增40幢大廈　蔚藍灣畔、映灣園、恒福花園等上榜

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（28日）新增40幢大廈上榜，當中17幢為私人屋苑，包括坑口港鐵站上蓋的蔚藍灣畔2及3座、東涌映灣園悅濤軒10座、 屯門恒福花園4及7座等；其餘23幢為公屋、居屋或房協房屋，包括慈雲山慈正邨正暉樓、屯門蝴蝶邨蝶舞樓、鴨脷洲漁安苑銀安閣等。

通告列明，任何人士曾於4月22日至4月28日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於29日至30日，即明日及後天接受核酸檢測。



▼4月28日 部份強檢大廈▼



▼4月28日強制檢測公告▼



今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，全港18區之中，屯門區最多大廈上榜，共有8幢。上榜私樓，包括位於坑口港鐵站上蓋的蔚藍灣畔2及3座、映灣園悅濤軒10座、荃灣荃景花園5座、粉嶺海聯廣場1座 、粉嶺花都廣場8座等。

至於公營房屋方面，有13幢為公屋屋邨，包括將軍澳健明邨明日樓、天水圍天耀邨耀逸樓、慈雲山慈樂邨樂滿樓、屯門蝴蝶邨蝶舞樓、天水圍天澤邨澤辰樓 、上水天平邨天賀樓等。另有八幢為居屋屋苑，包括將軍澳欣明苑欣蘭閣、東涌裕東苑喜東閣、鴨脷洲漁安苑銀安閣、沙田愉翠苑愉歡閣等。

另油麻地駿發花園1座及屯門鳴琴路3號翠鳴臺亦榜上有名。

任何人士曾於4月22日至4月28日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於29日至30日，即明日及後天接受核酸檢測。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼

