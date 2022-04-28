疫情｜調查揭近半殘疾人士及照顧者疫下感無助　團體促增社會支援

第五波疫情爆發後，普羅大眾深受影響，殘疾人士在生活上更可謂困難重重。香港復康力量與社會企業研究院於4月上旬進行問卷調查和舉辦情緒支援小組，調查殘疾人士及他們的照顧者在疫情間所面對的困難和情緒變化，發現有一半的受訪者經常感到無助，負面思想程度十分嚴重，機構建議將照顧者納入社會福利規劃，增加資源支援照顧者，並提供心理輔導服務。



調查揭近半殘疾人士及照顧者疫下感無助，負面思想程度十分嚴重。（香港復康力量提供圖片）

香港復康力量與社會企業研究院在4月上旬成功透過一份負面思想評估量表，訪問了262 位殘疾人士及他們的照顧者，以及邀請其中30位受訪者參加由中心舉辦的「情緒支援小組」。小組旨在探討第五波疫情下對殘疾人士及照顧者造成負面思想程度及情緒的影響，以便作出更好地運用社會資源的建議。

照顧者壓力巨大 負面思想程度嚴重

調查結果發現，殘疾人士和照顧者都因持續不斷的疫情，而大大增加情緒壓力增加，有一半受訪者表示經常感到無助，亦有大部份表示感到自己沒有價值及沒有人關心。殘疾人士的照顧者整體來說，調查顯示其負面思想程度嚴重，當中又以患有長期病患的照顧者負面思想程度最為嚴重，反映出其情緒壓力已達臨界點，岌岌可危。

香港復康力量表示，患有長期及精神病患或精神病患家人的照顧者，均難以抵禦負面思想，甚至影響其日常生活，後果可能比想像中嚴重，情況迫在眉睫，令人擔憂。

疫下托管服務暫停 照顧者需全天候獨力照顧

珍姐（化名）是一名殘疾人士的照顧者，她表示在疫情中因子女托管服務暫停，她需要全天候獨力照顧其殘疾的女兒，近日因長時間困在家中，壓力極大。另外，她非常擔心自己年老後無法照顧女兒，亦擔憂其殘疾女兒會染疫。

而長期病患者Lily在一年前發生意外導致左腳折斷，她表示疫情下欠缺服務支援，難以得到各方面的服務資訊，故情緒十分低落，但又沒有人可傾訴，結果積累不少負面情緒。

香港復康力量：疫下弱勢社群面對三重困難

香港復康力量總幹事趙立基表示，弱勢社群如殘疾人士往往面對三重困難，殘疾人士平日已面對因殘疾所帶來的不便，而在第五波疫情下，醫療及社會服務停擺，另照顧者現時缺乏社會支援，可以想像到他們的艱辛，如果社會不正視這個問題，或會促成更多的家庭慘劇。

為了一眾殘疾人士及照顧者得到適切支援，避免覆水難收。香港復康力量針對調查研究及情緒支援小組，建議如下：



1. 將照顧者納入社會福利規劃，增加資源支援照顧者；



2. 政府有必要提升社會服務資源的資訊清晰度及拆牆鬆縛，簡化申請服務的程序， 以方便有需要的人士可迅速得到服務；



3. 現時心理輔導服務極之不足，政府可仿傚外國，例如澳洲由政府提供財務支援於有需要人士自行購買服務；



4. 增加外展服務隊人手，維持殘疾人士年齡夾心層的家居照顧需要；



5. 安老及復康院舍服務支援不足，輪候時間過長及人手不足，同時使用者活動空間極不理想。疫情中充分突顯這景況，實需嚴肅正視及作短中期的改善；



6. 殘疾人士疫情下的失業率加劇化，就業能力認可性更低。政府應擴大宣傳及吸引商界聘請殘疾人士建立系統化就業編程，鼓勵僱主增加實習機會

