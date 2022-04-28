林鄭指疫情受控：將重振中外橋樑角色　為通關內地堅持外防輸入

隨疫情回落趨穩，社交限制逐步放寬，持續逾兩年的非港人入境禁令下月起撤銷。特首林鄭月娥今日（28日）表示，復活節假期後確診數字沒明顯反彈，疫情已逐步受控，香港踏上復常之路。不過，縱然疫情回穩，為創造與內地「通關」條件，政府當堅持「外防輸入、內防反彈」的策略，竭力以最小代價實現最大防控效果。



林鄭回顧今波疫情歷時四個多月，從驚濤駭浪到曙光漸露，是一段艱辛旅程。現時全球疫情肆虐未止，香港每日仍有數百人確診，政府絕不鬆懈，將貫徹落實「早發現、早隔離、早治療」的措施，推動社會有序復常，強調會重振香港作為連通海內外的重要橋樑角色和樞紐地位。



重點催谷長幼打針 嚴格推行「疫苗通行證」

林鄭在社交網站上載最新疫情報告，指長者在這波疫情尤受影響，累計死亡個案的年齡中位數是86歲，超過九成的個案均為65歲或以上長者，逾五成為院舍人士，逾七成沒有接種任何疫苗。

她指，提升接種率仍是抗疫重要手段，雖然12歲或以上市民第二針接種率已近九成，但3至11歲及70歲或以上組別接種率，分別只為六成多和七成多，政府會繼續重點推動「長幼」盡早接種。政府新階段的院舍接種工作，務求盡快將院友首針七成多比率推高至九成；並會嚴格推行「疫苗通行證」，即本月底要求進入相關處所人士須接種完兩針，5月底則提高至三針。

全民快測達到目標 逾10萬人失業津貼落袋

林鄭回顧本月初至今逐步復常措施，包括學校分階段恢復面授課、文憑試如期開考、恢復晚市、放寬限聚，以至航班熔斷機制減辣。本月上旬一連三日「全民快測」，整體上已達致三個目的，令政府更好掌握本地感染情況、從社區揪出更多隱性傳播鏈，並讓市民更習慣應用快測。至於「臨時失業支援」計劃，共收到逾47萬宗申請，至今向超過10萬人發放了一筆過10,000元的補貼。