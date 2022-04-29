周松崗續任市建局主席三年　鄭泳舜、黃元山留任非執董

政府今日（29日）宣布，再度委任周松崗為市區重建局董事會主席，為期三年，下周日（5月1日）勞動節生效。發展局局長黃偉綸歡迎他續掌市建局，有信心對方會繼續以創新和前瞻性思維推展市區更新。



政府宣布，再度委任周松崗為市區重建局董事會主席，（資料圖片／張浩維攝）

政府表示，行政長官根據《市區重建局條例》，再度委任前港交所主席周松崗為市建局董事會主席，任期三年，下周日生效。

另外，政府同時宣布委任4名新非官方非執行董事，包括陳家駒、黎慧雯、林余家慧和楊建霞，以接替即將離任的陳家珮、黃吳潔華、黃奕鑑，以及陸觀豪。

市建局。（資料圖片）

餘下的8名非官方非執行董事則再獲委任，包括鄭泳舜、蔡淑蓮、何永昌、李浩然、羅婉文、鄧寶善、湯棋淯和黃元山。

周松崗稱，對於再獲委任深感榮幸，又指市建局是法定機構，肩負促進市區更新的責任，改善香港的住屋水平和已建設環境，期望與新委任和再度委任的董事會成員緊密合作，並與市建局團隊以前瞻性的思維和宏觀的規劃，推展市區更新的工作，以提升香港市民、特別是在舊區居住的居民的生活質素。

現年71歲的周松崗，本身是特許工程師，他2019年開始，空降接掌市建局，是第二位掌管市建局的行會成員，以推動油旺研究和落實研究重建公務員合作社等工作。