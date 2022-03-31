市建局延長租金寬減至9月　800名租戶受惠　寬減金額累計逾2億

市建局表示，將在明日（31日）起，再度為轄下住宅和部份商舖租戶提供租金寬減，直至至今年9月底，以支援租戶應對疫境的困難，超過800個住宅及不同行業的商業租戶受惠。



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市建局表示，自2020年4月開始，已為轄下租戶提供租金寬減。連同新一輪的措施，兩年多以來的租金寬減涉超過2億元。

須關閉的表列處所 可獲100%租金寬免

新一輪租金寬減，將包括安置大廈和重建項目內已收購物業的約400個住宅及商舖租戶，租金可獲75% 的寛減。

此外，於市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約150個商舖物業租戶，將視乎其每月實際營業額下跌的幅度，提供不同幅度的租金寬減。而受到較嚴重衝擊的商舖租戶，例如因政防疫措施而需暫時關閉的部份表列處所，將可獲百分百的租金寬免。

而市建局與合作發展商合營的7個商場，市建局會與發展商商討租戶的租務寬減安排，為受疫情影響的不同行業租戶，制定針對性的租金寬減方案。至於已委聘營運機構負責租務及管理的中環街市和西港城，相關的營運機構亦會審視個別商戶的營業情況，給予合適的租金寬減。

市建局與合作發展商合營的7個商場，包括旺角洗衣街THE FOREST（圖示）、荃灣荃新天地等。（資料圖片）

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可申請更高寬減級別

市建局亦指，將為其直屬商舖租戶提供額外支援，若他們在疫情期間，為配合政府的防疫抗疫措施而增聘人手，例如額外員工執行「疫苗通行證」的安排、或加強店舖消毒及清潔工作等，有關租戶可向市建局提交相關資料，申請更高的寬減級別。