油旺變天｜重建計劃無提安置　學者憂基層失市區可負擔房屋選擇

市區重建局去年9月，公布歷時4年的「油旺研究」結果，包括重建在油麻地的八文樓，以及旺角多幢老舊唐樓，並會增加住宅和商業大廈的地積比率，以吸引私人發展商發展，惟重建方案引起社會反響。

規劃師學會今早（16日）就此舉行網上研討會，有學者質疑，報告顯示「八文樓」樓宇結構良好，卻被納入重建方案；至於果欄將改建成商廈，抹殺社區發展進程，亦無提及如何安置有關商戶。整區大範圍重建，亦勢令區內「大洗牌」，基層家庭將失去現時租金低廉的舊樓選擇，被迫搬往其他地區，加劇地區職住失衡問題，質疑重建方案反重創本土經濟。



▼油旺研究五大發展節點▼



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出席研討會的中文大學地理與資源管理學系教授伍美琴指出，市建局報告稱，油旺地區的劏房數目，佔全港整體23%，居住劏房人口亦較年輕和貧窮，惟區內資助房屋卻只佔4%。她憂慮油旺重建加上整合街區發展後，區內失去可負擔房屋供應，當區經濟能力略遜的居民，要被迫遷往其他，亦會扼殺區內小商舖的生存空間，嚴重影響當區人口。她質疑報告未有提及相關資料，亦無了解居民對社區的滿意度。

市建局油旺研究提出的五個核心「發展節點」，包括活化水渠道一帶商業地段，發展成旺角東「水渠道城市水道」 ，伍美琴稱，當區有大量住宅、商業樓宇，但報告未提及有多少居民會受影響，亦無提及小商舖如何維生。

中大地理與資源管理學系教授伍美琴。（資料圖片）

按市建局的發展計劃，油麻地果欄亦將活化成旅遊景點，並適當保育現有歷史建築。伍美琴說，「西面嗰張（概念）圖嗰個樓係好靚，嗰啲商業大廈，我唔能夠想像果欄係會搬到入去。」她批評，重建方案對本土經濟勢必帶來極大創傷。

伍又質疑，報告其中一個節點有矛盾，她引述報告說，發展重點目標之一的「八文樓」維修保養良好／尚可，「如果係咁，點解又要拆咗佢嚟到去重建西九龍門戶綜合發展？」

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油旺地區發展密度勢更高 憂迫基層搬走跨區上班

另外，報告稱會以「正負零」概念重建油旺，令最終地積比不變，但伍美琴質疑當局偷換概念，以較現時樓宇地積比更高的分區計劃大綱圖作為參考線，故整個重建方案日後會將大大超出現時的地積比，令發展密度更高，而在大大增加商業發展地積比的同時，亦會進一步令本港職住失衡問題惡化。她認為，與其用建築物通洞、間距和後移等措施緩和高密度發展的影響，「不如直接降低密度。」

周日昌︰與《香港2030+》提倡的目標相違背

另外，規劃師學會前會長周日昌亦質疑「油旺研究」建議增加發展密度，將總樓面面積大增70萬平方米，增幅達60%，預料會帶來四五萬新增人口，憂慮日後會欠缺社區設施和基礎配套，亦會令本來已十分擠塞的交通更嚴重，亦會加劇職住失衡情況，與《香港2030+》提倡的目標相違背。

他又指，報告未有提及安置居民和保存社區網絡的方案，憂慮這個嚴重影響城市規劃設計方案，日後成為荃灣和深水埗重建計劃的藍本，帶來更深遠影響。

周日昌建議將地積比轉移的做法，應用於北部都會區和明日大嶼等即將發展的新發展區，令油旺地積比不至於大幅增加，同時亦能善用新增的土地資源，吸引私人發展商投資。另外，當局亦應加強復修舊樓工作，減少需要重建的樓宇。

周續說，現時收購賠償標準是參考同區7年樓齡的樓價，有關政策亦加重市建局財政負擔，才要提出增加發展密度的「下策」。他促請當局檢討目前收購政策，制訂收購價時，可按樓齡更高的樓宇作參考標準，增加興建可負擔房屋的預算。