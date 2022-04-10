市建局預留2億元推外展服務　為受升降機工程影響居民提供協助

市建局行政總監韋志成今日（10日）發表網誌，稱在籌劃「優化升降機資助計劃」時，留意到部份大廈只有一部升降機，或每樓層只有一部升降機抵達，惟在工程進行期間升降機需要暫停操作，對居民外出會造成困難。

因此，市建局去年委託東華三院組織專責服務隊伍，為受工程影響的居民提供協助，包括提供樓梯機上落、送遞膳食等，第二階段的外展服務將在今年底推出。而為期6年的優化升降機資助計劃，共預留約2億元作外展服務。



行政長官林鄭月娥曾在施政報告宣布推出「優化升降機資助計劃」，預留25億元資助業主改善老化反降機，並交由市建局負責。（資料圖片）

市建局表示，他們自去年9月開始推出第一階段服務，為期一年，第一階段預計可涵蓋約200幢獲資助大廈，預計惠及約4,000名居民。至於第二階段的外展服務，將在今年底推出，為期三年至2025年。

料6萬名居民受惠

市建局透露，第二階段外展服務的規模將更大，可涵蓋超過1,600宗一幢大廈只有一部升降機或大廈每層只有一部升降機可達的獲資助個案，預計惠及接近6萬名居民，並在膳食及日用品派遞、提供樓梯機協助出行、遙距復康、社區夥伴至應急支援，安排臨時居所等，提供一站式的支援。

外展隊（右）每周評估林女士（左）的情況，上門為她送上物資及提供所需服務。（市建局圖片）

獨居女士剛完成手術 社工每周送遞物資包

市建局又指，林女士是旺角其中一個支援個案，由於剛完成髖關節置換手術，故她需使用拐杖輔助行路，以及定期到醫院覆診。

在工程期間，外展社工派人每周步行16層樓梯到其單位，送遞物資包，提供包括經冷藏處理的飯盒、乾糧、罐頭和日用品等。另外，外展隊亦協助她聯絡醫院，跟進預約覆診安排，如在工程期間有需要到醫院覆診或進行物理治療，社工亦會代她預約樓梯機服務。