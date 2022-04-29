李家超政綱︱倡屋邨欠設施照上樓　團體：難推行　劏房戶寧繼續等

距離特首選舉尚餘僅約一周，候選人李家超今日（29日）公布政綱，當中包括倡議公屋「提前上樓」，未有完整配套的屋邨已可讓候輪候冊上市民選擇是否入住。

公屋聯會表示，部分新屋邨位置偏僻，交通設施不足，居民難以出入，若連商場或零售設施亦欠奉，居民的生活將十分不便，「唔通真係要踩單車出返去港鐵站」，故相信有關倡議難以全面推行，形容並非「大政策」，但認為急需「上樓」的劏房戶能有多一個選擇權。



李家超在政綱中提到，會研究推行「公屋提前上樓計劃」，在因社區或交通配套較複雜而拖慢落成時間的項目，讓一定數量的單幢公屋在欠缺全面社區設施落成前，先行上樓，壓縮約一年時間，冀能急需上樓的公屋輪候人士，可選擇提早上樓，以縮短其輪候時間。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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公屋聯會總幹事招國偉認為，有關計劃提及的配套主要是指社區設施、公共交通和商業零售設施等，因此只能在市區或鄰近其他屋苑的新屋邨推行此政策。惟粉嶺皇后山等較偏僻的新屋邨，交通配置較差，若在該類屋苑推行提早入伙政策，居民將難以出入，「唔通真係要踩單車出返去港鐵站，一日踩幾次都未必好容易去處理」，若連商場等亦欠奉，居民日常生會將十分不便，「要逐個逐個地盤去睇下，有冇一啲適當嘅屋苑可以做得到呢個措施」，形容此措施並非大政策。

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／張浩維攝）

至於其他房屋相關的措施，他認為政綱未有提及實質措施，亦有欠「突破性」，主要是推行現屆政府已開展的政策，包括精簡土地流程等。他希望李家超當選後，能研究不同群體的住屋需要、公屋供應和輪候的指標。

社區組織協會副主任施麗珊質疑，李家超提出的「公屋提前上樓計劃」，因為未有全面的社區設施配合，對基層市民來說極不方便及造成額外經濟負擔，就算可以提早一年上樓亦未必有人選擇，「提早上咗樓但係無車搭、無學校、買嘢又貴，對好多基層嚟講，可能寧願住番係市區劏房繼續等。」她建議研究縮短建屋的行政程序，反而會更實際。

至於「解決跨代貧窮試驗計劃」，施麗珊表示五年才協助千名基層學童人數太少，「以為自己睇少咗兩個零，幫10萬人都唔嫌多。」她認為相關計劃亦不應只依賴兒童發展基金，或以目前模式只有家長供款及一比一的配對捐款，政府亦應供款，整個計劃的供款亦需是長期，「由細到大，細細過就儲錢到18歲先有成效。」她指，李家超對基層面對的問題未夠全面了解，期望他稍後會落區視察民情。

▼明日大嶼計劃▼



另外，綠色和平亦對其政綱表示失望，批評李家超提出強推「明日大嶼」，更視為土地供應的選項，將帶來環境危機，甚至是難以想像的人命和經濟損失，與「以結果為目標」、發展「宜居城市」的目標背道而馳，促請李家超在當選後，應盡快規劃現有的2,000公頃棕地，當中有過千公頃位於政府正推展的北部都會區，能配合有關政策發展。

該環團續指，現屆政府提議擴大環境局職能，改名為環境及生態局，跟進氣候變化、生物多樣性及減廢等工作，惟政綱對這些重要的環境導題隻字不捉，質疑李家超輕視可持續發展，以及現屆政府環保相關政策的延續性，促請李家超盡快交代如何履行2050碳中和及減廢目標的承諾，包括減排和適應極端天氣的措施、以及垃圾徵費和其他管制即棄垃圾的減廢政策。