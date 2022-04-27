警隊副處長退休｜李家超選特首被指變「警察社會」　郭蔭庶斥荒謬

本港2019年爆發反修例風波，警民關係跌至冰點。即將退休的警務處副處長（管理）郭蔭庶接受《香港01》訪問時指出，社會自2019年後出現不同層次的分歧，並非警隊單一部門可以解決，「最終需要一個機制，提供機會達致彼此理解」，以重建互相，放下成見。



近年警政系統人士出身深受中央器重，當中前政務司司長李家超更很大機會成為下屆特首，創下警隊歷史，外界形容香港將步入「警察社會」，郭蔭庶批評說法荒謬，形容是「信口開河」的指控，「相比起倫敦呢啲國際城市滿佈天眼，香港並冇呢啲監控情況。」



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警務處副處長（管理）郭蔭庶即將退休，他說社會自2019年後出現不同層次的分歧，並非警隊單一部門可以解決，「最終需要一個機制，提供機會達致彼此理解」。（鄭子峰攝）

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指反修例受抹黑 維持士氣挑戰大

郭蔭庶於2019年3月升任副處長（管理），3個月後本港爆發反修例示威，他承認當時警隊在行動及管理上都遇到挑戰，需要處理人手、裝備、物資、膳食等問題，而最大挑戰在於維持團隊士氣。他表示，警隊當時受到抺黑和針對，警員住所遭破壞，家屬被「起底」，「一系列嘅針對，係希望摧毀警隊士氣，因為當時警隊係唯一企喺守法市民及暴徒之間，係保護香港嘅最後力量。」

郭蔭庶回想當年6月12日當晚，他率先到前線探望同袍，「雖然係事件發生初期，但好多同事開始懷疑自己究竟做緊乜，因為（社會）好多反響，我同佢哋解釋，正正因為事件形勢咁困難，先值得我哋更加努力去面對呢個困難，因為咁先值得驕傲地說我哋係警察。」

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倡設機制化解社會分歧達「復和」

反修例風波後，警民關係跌至冰點，郭蔭庶認為這種「2019年後產生的現像」，不能簡單說是警民關係出問題，「喺香港社會入面，不同層次、界別嘅人之間有分歧，警察只係喺呢個環境下，將犯法嘅人繩之於法，係我哋嘅天職，一定會令一啲人唔開心。」

郭蔭庶指，警隊在2019年後已着手處理內部人員思想，並推展警隊與市民正常接觸，以建立互相改變既有成見。但他強調，要解決這個社會現像，是超過警隊單一部門可做的事，「我喺不同政府內部場合提及，香港最終需要一個機制，提供機會達致彼此理解，達成『復和』，至於如何做及幾時做，就要不同時機及方法去做。」

2021年6月25日，國務院公布，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長；三人同為警政系統出身。（資料圖片/梁鵬威攝）

「倫敦呢啲國際城市滿佈天眼，香港並冇」

2019年後，警隊深受中央及港府器重，前「一哥」鄧炳強獲委任為保安局局長，前政務司司長李家超亦獲中央「祝福」有望問鼎特首，但有意見指會令香港進入了「警察社會」。郭蔭庶批評說法荒謬，「我唔同意香港變成一個所謂『警察社會』，更加唔同意（話）因為特首候選人工作經歷，就可以說成將香港變成『警察社會』。」

郭蔭庶直指，「警察社會只係有人信口開河嘅指控，相比起倫敦呢啲國際城市滿佈天眼，香港並冇呢啲監控情況。而香港被譽為示威之都，亦反映我哋尊重言論自由、集會自由，唯一底線係不能犯法。」

前政務司司長李家超亦獲中央「祝福」，有望問鼎特首。（資料圖片）

批評提倡違法達義「惡毒」

郭蔭庶續指：「過去最惡毒嘅係有人提倡違法達義，因為動搖咗社會嘅基礎，影響咗公民需要遵守法例、遵守社會秩序嘅意識同責任，當社會上會犯法嘅人多咗，治安秩序就會受到影響，輕則唔排隊、唔打針，重則參與犯罪，近年青少年參與販毒、援交呢啲問題，其實係有跡可尋。」

郭蔭庶強調，當社會有人違法超越界線，中央便需要作出一系列措施，「撥亂反正、由亂而治」並不是口號，他相信中央見到部份具警隊背景人士，有解決問題能力而獲得信任，從而肩負更大責任。他指警員自受訓當日開始，一直以「解決問題」為目標，當警員在街上遇到求助，不是查政策看程序，而是第一時間考慮要用甚麼工具、資源、法律等，去處理眼前實際問題。