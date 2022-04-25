李家超賀將結業藥行生意好　老闆：無反感　冀新特首勿阿茂整餅

下屆特首選舉唯一候選人李家超周日早上（24日）首度落區，他途經油麻地一間貼上「光榮結業 多謝支持」大字的藥材行時，向店內表示「生意好呀」，引起網上熱議。

藥材行負責人阿Nick今日（25日）對《香港01》記者表示，認為「生意好」只是普通問候語，「好生意又好、你好又好，都係隨口問候，無乜特別。」他亦對李家超祝賀沒有反感。但他指作為商戶，寄語新一任特首「唔好搞咁多嘢，香港人好叻，唔使靠阿爺，唔好阿茂整餅。」



開業逾半世紀 賣完存貨即結業

位於油麻地的信和藥行於窩打老道開業58年，負責人阿Nick指藥材行已傳數代，過往不少人持藥單到店舖「執藥」。不過他表示，近年行業逐漸式微，現時中醫師大多自行開藥粉；加上原本過往在該藥材行執業的中醫師亦相繼離世。

業行敵不過時代變遷，他預料賣完存貨就會結業，而店舖門外亦貼有「光榮結業 多謝支持」、「有緣再見」等大字。

特首選舉唯一候選人李家超昨早（24日）首度落區，不過他途經油麻地一間貼上「光榮結業 多謝支持」大字的藥材行時，向店內表示「生意好呀」，引起網上熱議。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

對於李家超昨日向藥行問候「生意好」，阿Nick指昨日有見到李家超行過，不過未見聽到他說話，亦不知店舖成網上熱議話題。他又笑言，對李家超問候沒有反感：「『比卡超』（網民用詞戲稱李家超）我都認同麻麻地，不過問題係唔好咁苛求，（生意好）好似見到人講聲你好咁。好生意又好、你好又好，都係隨口問候，無乜特別」。

冀特首不作為：香港人好叻，靠自己就得，唔使靠阿爺幫

阿Nick又認為，現時香港經濟情況不景，希望大家心平氣和，「心態正面啲」。被問到作為商戶，對李家超有何寄望？他希望李家超可做到「不作為」：「唔好搞咁多嘢，香港人好叻，靠自己就得，唔使靠阿爺幫，唔好阿茂整餅」。

經營58年的店舖即將告別，阿Nick憶述過去亦有輝煌時刻：「以前排隊睇中醫、排隊執藥大把啦，但可能香港人身體好咗，唯有咁諗。」對於結業告別老街坊，他亦沒有太多不捨及傷感，因為一直見證行業式微，現時已接受現實，「唔係突然間無生意，𠵱家我自己病咗都唔煲茶啦，啪粒藥算。」