電動巴士｜首架雙層電巴啟用　5月行城巴5B及22M路線　或暑假載客

本港巴士逐漸踏入電動巴士時代，繼九巴本周一(25日)內地比亞迪單層電動巴士啟航後，新巴城巴母公司匯達交通今日(29日)宣布，啟用全港首架雙層電動巴士。雙層電巴將在5月到訪各區先讓市民親身體驗並試行5B及22M路線，最快暑假會載客。該巴士設79個座位及34企位，即可接載113名乘客，續航力超過200公里。



▼4月29日 新巴城巴公布啟用全港首架雙層電動巴士▼



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新巴城巴擬2045年全用零排放巴士

匯達交通同時宣布將啟動「#Mission Zero」計劃目標在2045年全面使用零排放巴士，較政府提倡的碳中和目標提前五年。

電動巴士由內地威馳騰(福建)汽車有限公司製造，新雙層電動巴士捨棄初來港時的黃藍「烏克蘭色」，改以深藍色及鮮藍色為主，代表電池及零排放，為12米巴士，最多可載113人，較同長度柴油車130人少10多人。

車身用高強度複合材料及不鏽鋼製成，淨重16.9噸，使用ZF AVE130電動車軸，採用磷酸鐵鋰，容量450千瓦時。車上設再生制動技術，當車輛制動時，電機回饋發電，將動能轉化電能，並儲存到動力電池，提升續航力。每日需要充2.5至3小時電，可行駛超過200公里。

新巴城巴母公司匯達交通4月29日公布啟用全港首架雙層電動巴士，全車79個坐位均設有USB充電孔。(李澤彤攝）

雙層電巴採用低地台設計，車上設有4G WiFi，全車79個坐位均設有USB充電孔，其冷氣制冷量與柴油車相約。匯達交通表示，現時只購入一架雙層電巴將納入，會慢慢購入更多，再配合未來氫能巴士，冀2045年全部轉用零排放巴士。現時該巴士會在五月到各區與市民見面，並試行5B及22M路線，料最快暑假可正式載客。

▼4月25日 九巴單層電動巴士投入服務▼

