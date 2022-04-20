DSE｜九巴加強10路線班次　楊潤雄籲企業彈性上班考生交通更暢順

今屆DSE將於周五（22日）開考。九巴表示，為方便考生抵達考試場地，將加強10條路線的班次，包括往來慈雲山及觀塘的3D、往來黃泥頭及沙田市中心的83K等。九巴又表示，巴士電子路線顯示屏、巴士站及車廂內的電子顯示屏，亦會播放打氣字句。

另外，教育局為激勵同學們衝破逆境，將由周五起，在巴士車身及港鐵站等不同途徑展出「有志者事竟成」口號，為文憑試考生打氣。教育局局長楊潤雄呼籲企業及市民，在文憑試考試首兩星期，盡可能採用彈性時間上班，避開早上6時半至8時半的繁忙時間，讓考生前往考場時交通更為暢順。



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教育局指，課程發展處在英文雋語系列中挑選了「Where there’s a will, there’s a way」，意思是有志者事竟成，希望勉勵同學們在文憑試悉力以赴，即使遇到困難仍堅持不懈，爭取佳績。相關口號會在DSE開考日起透過港鐵站、巴士、社交媒體及教育局網頁等不同途徑展出。

楊潤雄提醒考生除專心備戰之外，也要預早規劃交通安排，並指公共運輸機構已宣布因應復課及文憑試加強服務，包括港鐵和巴士公司。

九巴則公布，將加強10條路線的班次，並會密切留意各條巴士路線的客量情況，提供適切服務。

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