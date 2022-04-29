電動巴士｜車身內部大檢閱　城巴相中福建廠商　國產車藏「洋貨」

匯達交通今（29日）宣布啟動香港首輛電動雙層巴士，為內地威馳騰（福建）汽車製造，並納入城巴車隊。電動巴士雖是「國產」，但內部多項裝置均選用外國品牌，包括冷氣及除味系統等。城巴會安排該巴士5月先行走各區讓市民熟悉，最快暑假載客。



冷氣略嫌不足 因開車門供傳媒拍攝

匯達交通今日下午安排傳媒登車參觀，記者進入巴士內部，在酷熱天氣警告下，車廂冷氣略顯不足，稍為翳焗。該公司解釋，因方便傳媒參觀而開前後兩道門，故會感覺較熱，但其冷氣製冷量實際與柴油巴士一樣，又指有車長駕駛後，覺得分別不大，電動車行駛時亦會比較安靜。

至於外觀設計方面，其外表採用深藍及鮮藍色，車身印有「全港首架電動雙層巴」標語。進入車廂後，其地板為木紋色，座位設計與12米城巴柴油車相似，但下層後方因需預留空間設置部份電池，故約10多座位被拆走，用以安裝電池。

福建廠商此前未生產國電動巴士

威馳騰過去未曾生產過電動巴士，今次獲新巴城巴「相中」合作，匯達交通營運及工程總監馮家輝解釋，因威馳騰對電動巴士及環保等興趣濃厚，與匯達傾談時一拍即合，促成今次合作。

威馳騰主要生產巴士、旅遊巴、貨車，其網站介紹，亦有生產氫燃料貨櫃車頭。

內藏多個外國製零部件

據匯達交通介紹，電巴選用全球最大鋰電池生產商「寧德時代」（CATL）的電池，與知名電動車Tesla用同一牌子。車內竟有多個外國品牌裝置，其冷氣系統用法國品牌Valeo，又加入日本Denso的凈離子群空氣淨化技術，可以淨化空氣及殺菌。至於其外部亦採用英國Hanover LED高清顯示屏，其LED密度較之前巴士高，看上去較為清晰。

續航力約200公里

至於充電方面，其車身後方設有兩個直流充電接口，可以單充及雙充。馮家輝補充，目前電巴續航力保守估計為200公里，但真實續航力要視乎載客量、天氣情況、行駛的路段是長途還是市區，平地還是斜坡等，以及每日只需充一次電，每次充電2.5至3小時。