九巴新款比亞迪單層電動巴士今日投入服務　行6號線每車載客81人

港府近年推動電動車發展，九巴今日(25日)宣布，16部新一代國產比亞迪純電動單層巴士已完成測試及發牌程序，今日起投入服務，行走6號線，來往荔枝角及尖沙咀碼頭，全車載客量為81人。



九巴表示，新款的比亞迪單層電巴將在今日投入服務。（黃偉倫攝）

九巴表示，新一代單層電巴配備免費5G Wi-Fi上網服務、通風窗。安全設施方面，全車座椅設有安全帶，亦配備電子穩定系統等。

新一代單層電巴以「電光綠」為車身主色，並引入「電池管理系統」和水冷系統，以監察電池狀態，及更有效管理電池溫度，延長電池壽命及提升效能。

充電需時1小時40分

九巴指，新款電巴較現役的單層巴士輕4％，載客量多出16％，達到81人，充電時間為1小時40分鐘，比以往快兩小時，可以行駛約200公里。

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