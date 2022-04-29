電子煙｜周六起禁售　店舖指大部份煙機已被預訂　趕及午夜前清貨

電子煙和加熱煙等新型煙草產品明日（30日，星期六）起全面禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳。今日是不禁止銷售的最後一日，售賣加熱煙機的關先生表示生意良好，店內餘下的煙機大部份已被訂購，有信心今晚能將所有存貨賣出。



關先生又提及內地的「電子煙管理辦法」將於今年5月1日起施行，認為至少容許電子煙及加熱煙的存在，相較本港的「一刀切」做法認為是本末倒置。



店舖禁售死線前生意多三倍

明日起將全面禁售電子煙及加熱煙，加熱煙機店老闆關先生指不少煙民把握最後機會買煙機，生意是平日多了三倍，「基本上啲客嚟都買三、四部架喇，有個客仲買咗八部。」至於今日是最後一日售賣煙機，他表示店內大部份存貨都早已被客人預訂，有信心今日可將所有存貨賣出，又認為如煙民未有預訂，應很難買得到煙機，「收工先周圍搵果啲買唔到架喇。」

關先生又提及內地的「電子煙管理辦法」將於5月1日起施行，「起碼叫容許你咁做先」，相較起來認為本港「一刀切」的做法是本末倒置。他解釋指今個月不論電子煙及加熱煙店生意額都大增，反映有需求的存在，而有求便有供，認為走私及黑市交易必定會出現。

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店舖改賣電子遊戲 料損失三分一生意

政府一直以吸引年輕人為理由推動禁止電子煙及加熱煙，關先生說加熱煙的目標銷售對象從來不是年輕人，「我賣咗七年，冇試過一個年輕人或者着校服啲嚟買過。」他解釋現時吸食加熱煙的煙民大部份是由傳統煙「轉會」過來，當中包括了因傳統煙臭而被家中小朋友嫌棄，或要見客人的煙民，因儀容問題而轉食加熱煙。關認為政府一直以吸引年輕人為理由只有兩個原因，一是政府真的不了解市場，二是吸引年輕人只是藉口。

明天起便不能售賣加熱煙機，關先生指他算幸運，店內一直都有做電子遊戲的生意，可將原來貨架用來售賣電子遊戲，但仍損失近三分一生意，「肉赤一定架喇，尤其是依幾年咁多唔同情況都影響生意嘅時候，雪上加霜囉。」