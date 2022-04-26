電子煙｜4.30起全面禁售　關注組不滿傳統煙仍可賣：一係禁晒佢

政府規定由本周六（30日）起，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。距離禁令實施尚餘數日，「煙民」趕買大量存貨，有商戶銷量激增三倍，聲言沽清後會再向批發商取貨，料4月份可賣2,000支。有店舖近日促銷，推出「買一送一」優惠，亦有七折結業清貨。



加熱煙關注組稱，加熱煙相比傳統煙的危害較少，各地政府均傾向規管，批評政府禁煙的決策矛盾，期望下任特首可「撥亂反正」，「一係將所有都禁晒佢，連傳統煙都冇，咁我無話可說。」香港吸煙與健康委員會則強調，加熱煙在尼古丁和焦油的濃度，與傳統煙相若，另有80種物質更危害健康，委員會期望，新一屆政府全面加強控煙政策，以達至「煙草終局」。



+ 3

煙民趕買加熱煙機 有人一買15支

加熱煙店主關先生於七年開始售賣加熱煙機，佔店舖約三成生意額。他透露，近月的銷量激增三倍，每日接觸數名顧客查詢，平均每人買兩至三支，甚至有顧客大批購入15支，月中已售罄所有存貨。他亦預期整個4月可賣2,000部，因此無懼虧損的風險，再向批發商取貨，「有信心月底前賣晒。」

根據香港報販協會的調查，約有三分一煙民吸食電子煙，佔約本港20萬人。調查亦顯示，700個受訪者均拒絕戒煙，當中九成轉用傳統煙，餘下則選用「其他途徑」，繼續購買加熱煙產品。

加熱煙關注組成員盧先生相信，5月後仍有部份用家選擇走法律罅，堅持使用加熱煙，透過「危險地方」，例如黑市等不法渠道購買煙彈（加熱煙草制成的煙草劑），估計貨源有機會經中國內地流入。關說︰「通常啲客有辦法，買得部機佢自然會有信心。」

內地5月起禁售煙草以外口味電子煙

其實翻查資料，內地為電子煙的最大生產國，惟市場發展蓬勃的同時，亦衍生年輕人吸食的問題。國家煙草專賣局近日便發布新版《電子煙管理辦法》，同樣於5月1日起實施，目的加強監管電子煙市場，包括規定禁售煙草口味以外的調味電子煙，以及可自行添加霧化物的電子煙，以防止「易入口」口味成導引。北京控煙協會會長張建樞便表示，「倘若電子煙的作用是幫助戒煙，就應該只提供煙草口味。」

盧認為，電子煙經得起科學實證，愈來愈多國家傾向規管，故不解港府逆世界潮流而行，應跟從內地的政策。他呼籲唯一特首候選人李家超當選上任後「撥亂反正」，一改現任政府矛盾的決策，令本港一眾煙民信服。「絕大部份加熱煙使用者，係由傳統煙轉過嚟，呢班人唔會因為禁咗而唔食煙。有啲會講︰買唔到加熱煙？咁咪食返傳統煙囉。」

加熱煙關注組成員盧先生（左）、加熱煙店主關先生（右）盼李家超當選上任後「撥亂反正」。（梁鵬威攝）

倡規管取代禁制：提高購買煙年齡

關注組強調，組織成立目的並非誘導年輕人吸煙，而是為煙民發聲，捍衛選擇減少危害身體，甚至有助戒煙的產品。關注組亦提議，可仿傚日本的規管方式，包括提高購買煙的年齡；或劃分吸煙的範圍，例如善用電話亭作吸煙區，讓非煙民不受影響；並針對「火車頭」增加罰則等。

關亦認為，規管及禁止加熱煙並非二元對立，批評現時政府決策矛盾︰

一係將所有都禁晒佢，連傳統煙都冇，咁我無話可說。既然你容許傳統煙，點解又唔畀加熱煙存在呢？ 加熱煙店主關先生

以尼古丁減輕工作壓力 躲廁所吸加熱煙

作為22年的煙民，盧育有一子，坦言常以尼古丁減輕工作壓力，從無戒煙的想法︰「如果我咁諗嘅話，佢出世嗰陣已經戒咗。」目前他回家後躲於廁所吸食加熱煙，以減少對家人的影響。由於傳統煙味道濃烈，他預料當所有煙彈用光後，須在大廈的後樓梯吸煙。

「我自己食煙嘅，但都同個仔都解釋，呢個係爸爸細個嘅壞影響，現在戒唔到先咁。」他稱從未在兒子前吸煙，認為禁煙反而增加未成年人的好奇心，建議用禁煙外的方式教育下一代。「我唔會喺佢面前食煙，但會同佢講食煙跑步會喘氣，玩唔到瀡滑梯。」

旺角趕死線前七折清貨後結業

記者上周亦巡視旺角多個商場，發現不少專門店舖，仍售賣各式各樣的電子煙產品，有店舖推出「買一送一」優惠，亦有七折結業清貨。不少店舖都有開設網店傳銷，惟記者翻查發現，部份Instagram帳戶已經停用，或已將電子煙產品下架。

有煙民表示，禁售電子煙後會戒煙，連「煙仔」都不會再食；亦有人指現時口罩禁令下，已減少吸煙次數，立例後索性「摵甩煙癮」。惟有傳統煙民表示，從不吸食電子煙，故立法影響不大，「可能有人食返傳統煙」。

吸煙與健康委員會︰為達至「煙草終局」奠定基礎

有關政府的另類吸煙產品的禁令，吸煙與健康委員會回應《香港01》指，去年在立法會大多數議員贊成下獲得通過，切實回應廣大市民的期望，為本港將來達至「煙草終局」奠定基礎。

委員會重申，世上並沒有安全的吸煙產品，指加熱煙的煙支（煙彈）含有真煙草，同樣產生有毒及致癌物質的二手煙，危害他人健康之餘亦會上癮。成份方面，尼古丁和焦油濃度與傳統煙更為相若；另有80種物質為加熱煙獨有，或濃度比傳統煙高，包括4種可致癌及15種具基因毒性。

委員會批評，過去數年在煙草商的誤導宣傳下，不少市民誤以為加熱煙「少煙少害」，在同住家人旁邊吸食，令他們暴露於二手及三手煙的環境，時間甚至較以往更長，危害健康。因此期望新一屆政府全面加強控煙政策，以達至「煙草終局」，杜絕所有煙類產品，保障市民健康。