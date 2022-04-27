電子煙｜關注組憂禁售後轉向黑市　吸煙與健康委員會倡加煙稅1倍

政府規定由本周六（30日）起，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等吸煙產品。有關注加熱煙的團體今早（27日）於港台節目表示，近日有不少煙民趕於禁令前購買相關產品，認為措施無助戒煙，更擔心煙民日後會轉向黑市購買有關產品。



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊則於同一節目表示，措施向年輕人發放明確訊息，指電子煙及加熱煙等產品有害健康，料有助減低吸煙率。他表示，香港現時一包傳統煙的零售價約60多元，煙稅多年來未有大幅增加，建議增加100%，令到零售價每包達100元，相信有助推動煙民戒煙。



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800名受訪煙民指不會因禁售電子煙戒煙

加熱煙關注組召集人盧啟律今早於港台節目《千禧年代》表示，近日多了煙民趕於禁令生效前購買相關產品，關注組早前更訪問了約800名煙民，了解禁售的效果，結果發現未有人表示會因此戒煙，擔心日後將會更多人轉向黑市購買有關產品，又或轉移吸食傳統煙，禍害或更大。

香港吸煙與健康委員會︰相信執法當局會打擊走私煙草

湯修齊於同一節目表示，措施為邁向無煙香港的重要一步，可發放明確訊息指，電子煙及加熱煙等產品有害健康，呼籲年輕人不要接觸，有助降低吸煙率。至於走私煙草等問題，他表示有與執法聯絡，相信有關方面會不遺餘力執法打擊。

吸煙與健康委員會主席湯修齊（資料圖片／李澤彤攝）

湯修齊又指，之前的調查顯示，如每包煙的零售價達100元，將有助推動煙民戒煙。他續指，現時香港每包煙的零售價約60多元，相對其他已發展國家便宜，其中煙草稅佔煙草售價約63%，比世界衛生組織建議的75%為低。他建議，政府應將稅率上調100%，令零售價大約會加至100元，相信將有效推動市民戒煙。