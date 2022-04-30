確診大廈｜增90幢 元朗重災佔12幢 涉Yoho Town、嘉湖山莊
撰文：林穎嫺
出版：更新：
疫情逐漸放緩，有確診者居住的大廈數目亦大減。本港昨日（29日）新增90幢大廈有住戶確診，總數進一步回落至2,605幢，較前一日少50幢。新增的大廈中，以元朗最為重災，共增12幢大廈有住戶染疫，涉及Yoho Town 3座，而嘉湖山莊則再有三座有居民「中招」。
昨日的確診名單涉及2,605幢大廈，較前一日的2,655幢再少50幢。最新名單中，有90幢是新上榜，以元朗佔最多，再有12幢大廈有居民染疫，總計在過去兩周共有225幢大廈榜上有名。新增的大廈包括Yoho Town 3 座、嘉湖山莊美湖居1座、景湖居14座和Ｈ麗湖居9座，天水圍亦有兩個居屋屋苑上榜，包括天愛苑愛濤閣和天頌苑頌恩閣。
▼4月29日 鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼
+1
西貢區亦重災，有11幢大廈新上榜，過去14日累計有161幢上榜，新增的大廈包括位於白沙灣的金豪花園洋房、將軍澳私樓The Parkside 3座，以及君傲灣1座等。
在其他地區方面，在南區的赤柱大街洋房、太古城海棠閣、東涌藍天海岸2座、九龍城海韻軒海景酒店和屯門森築苑等亦有住戶確診，而被納入名單。
▼5月1日起9間轉作指定檢疫酒店▼
+4
白田邨、水泉澳邨等六屋邨污水呈陽性 政府將派21.5萬個快測包24名援港內地屠宰人員今離港 14人續留港支援上水屠房長新冠｜中大研究：香港每四名康復者有三人受影響 促醫管局正視疫苗通行證｜第二階段今實施 堂食、入健身室、超市要打齊兩針