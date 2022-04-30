確診大廈｜增90幢　元朗重災佔12幢　涉Yoho Town、嘉湖山莊

疫情逐漸放緩，有確診者居住的大廈數目亦大減。本港昨日（29日）新增90幢大廈有住戶確診，總數進一步回落至2,605幢，較前一日少50幢。新增的大廈中，以元朗最為重災，共增12幢大廈有住戶染疫，涉及Yoho Town 3座，而嘉湖山莊則再有三座有居民「中招」。



昨日的確診名單涉及2,605幢大廈，較前一日的2,655幢再少50幢。最新名單中，有90幢是新上榜，以元朗佔最多，再有12幢大廈有居民染疫，總計在過去兩周共有225幢大廈榜上有名。新增的大廈包括Yoho Town 3 座、嘉湖山莊美湖居1座、景湖居14座和Ｈ麗湖居9座，天水圍亦有兩個居屋屋苑上榜，包括天愛苑愛濤閣和天頌苑頌恩閣。

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西貢區亦重災，有11幢大廈新上榜，過去14日累計有161幢上榜，新增的大廈包括位於白沙灣的金豪花園洋房、將軍澳私樓The Parkside 3座，以及君傲灣1座等。

在其他地區方面，在南區的赤柱大街洋房、太古城海棠閣、東涌藍天海岸2座、九龍城海韻軒海景酒店和屯門森築苑等亦有住戶確診，而被納入名單。

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