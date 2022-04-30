白田邨、水泉澳邨等六屋邨污水呈陽性　政府將派21.5萬個快測包

本港新冠肺炎疫情緩和，不過各區仍有感染個案。港府今日（30日）公布，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

當局表示，西貢翠塘花園、將軍澳翠林邨及沙田水泉澳邨等，由於該些地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約21.5個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼4月29日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑▼



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污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高涉及範圍及屋苑如下：

‧ 西貢區 — 翠林邨、翠塘花園及對面海邨

‧ 深水埗區 — 白田邨及澤安邨

‧ 沙田區 — 水泉澳邨

▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼



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當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，完成申報程序。

▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼

