長新冠｜中大研究：香港每四名康復者有三人受影響　促醫管局正視

本港逾百萬人曾確診新冠肺炎，康復後仍然要面對「新冠長期綜合後遺症」（即長新冠）問題。中文大學醫學院院長陳家亮表示，中大轄下香港微生物菌群創新中心長期追蹤逾100名新冠康復者，推算本港每四名康復者就有三人受長新冠影響，最常見是疲倦、失眠、記憶力差或脱髮。他促請醫管局必須正視「長新冠」這個潛在問題，並建議康復者若有症狀，可及早接受中大糞便檢測，了解自己是否患有長新冠。



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持續一個多月難解釋徵狀 或患長新冠

陳家亮在港台節目《香港家書》中撰文，指近日在門診不時遇到新冠康復者反映，身體有很多不適，例如以往每日可跑步一個多小時，現時行兩層樓梯也感乏力，或是出現持續咳嗽、失眠、記性變差種種不同的徵狀，該些病人經反覆檢測均證體內無新冠病毒。

陳解釋，醫學界稱該情況為長新冠，據美國疾病控制及預防中心定義，當新冠康復者出現出現多種不能以其他原因解釋的徵狀，包括疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難、咳嗽、肌肉痠痛、腸胃失調及脫髮等，並持續一個多月以上，即可能患有長新冠。世界衞生組織去年底更加發布，指大約一至兩成新冠康復者會受到長新冠影響。

中大醫學院院長陳家亮。（資料圖片）

中大糞便分析預測長新冠 靈敏度近九成

陳家亮表示，中大利用「宏基因組學」的先進科技，分析超過1,200個糞便樣本的細菌基因，成功發現長新冠患者其實擁有獨特的腸道微生態，即「長新冠型腸道微生態」，該發現更可用作預測有無長新冠，靈敏度和特異性均接近九成。

缺「好菌」致氣促咳嗽 「惡菌」惹失眠無味覺

中大團隊分析患者的腸道微生態後，發現可區分不同類型的長新冠，例如若缺乏與免疫力有關的「好菌」，就會出現持續氣促、咳嗽等呼吸系統的症狀，而某種惡菌則會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去味覺等腦神經的問題。藉著找到患者是哪個器官或系統受到影響，便能及早對症下藥。團隊更指，不論新冠患者確診時的病情是輕微或嚴重，都有機會受到長新冠困擾。

陳家亮又指，腸道是人類「第二大腦」，主宰身體健康及免疫力，故可利用糞便細菌預測長新冠情況，團隊亦初步發現若利用中大研發的微生態配方（SIM01）治療新冠康復者，九成人士於一年後並沒有出現長新冠。中大團隊正推行大型臨牀研究，利用SIM01以調整腸道微生態治療及預防長新冠。