疫情｜增363宗確診　發現10宗屬BA.2.後代變異病毒輸入個案

本港疫情持續，今日（30日）再新增363宗確診個案，僅較昨日減少3宗，為連續第四日下跌，另有兩宗涉及學校的遲呈報個案。今日新增10宗死亡個案，包括一名死者為58歲的乳癌女病人。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，世界衞生組織在監察中有提及的Omicron兩種變異病毒株BA.2.12或BA.2.12.1，本港亦發現輸入個案中有出現，分別各有五宗，涉及澳洲、美國及新加坡等國家抵港旅客。世衞指BA.2.12或BA.2.12.1傳播力如同BA.4及BA.5般高，但病情嚴重性及死亡風險則未見提高。



193宗核酸檢測個案 173宗快測個案

新增363宗個案中，有190宗為核酸檢測現，另外173宗為快速測試個案，第五波疫情至今已逾119萬人確診。衞生署為當中88宗個案進行基因分析，無懷疑Delta個案，86宗為懷疑Omicron個案，有兩因病毒量低未能分析。

25宗輸入個案 14宗昨抵港涉七航班

今日確診個案中，輸入個案多達25宗，當中23宗經核酸檢測發現、兩宗為快測個案，14宗為昨日抵港人士，涉及七個航班，包括CX798、PR300、CX162、SQ894及EK384等。其餘11宗則為較早前抵港，大部為確診五日內發現，一宗為第八日發現。另有一宗為第九日發現，兩在第12日發現，三人在三月中及下旬曾在外地確診，CT值全部高於30。

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發現10宗BA.2.12或BA.2.12.1個案 全為輸入

張竹君表示，世衞監察提到BA.2.12或BA.2.12.1個案，本港一直有留意全基因分析，特別是輸入個案，現時發現有10宗相關個案，兩個病毒株各佔五宗。她稱BA.2.12為BA.2後代，BA2.12.1則為再下一代，兩者傳染力與BA.4及BA.5一樣高，但嚴重性及致死情況未見有大分別，個別入院率會較高。

該10宗個案大部份在抵港時已發現，個別在檢疫酒店找到，其中BA.2.12涉及兩名澳洲抵港人士、一名美國、一名在歐洲經德國到港以及一名印度到港；而BA.2.12.1則涉四名美國經日本到港人士，其中三人為同行者，另外有一名為新加坡抵港。

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尼泊爾婦病毒基因非香港病毒株 料為輸入個案

至於早前抵港12日才確診的尼泊爾婦人，張竹君指已完成該個案全基因分析，發現為BA.2.10病毒株，並非本港出現的病毒株，相信為輸入個案，可能患者不知自己在外地曾感染。

今錄兩宗學校遲報個案

至於學校方面，張竹君指今日雖是星期六，但有兩宗遲呈報個案，包括一宗昨日早上快測陽性，但下午才呈報，確診者當日無返學；另一宗則為前日（28日）確診，確診者昨日是最後返校日，同校之前無其他呈報個案。早前爆疫的安老院舍再有一宗個案，涉一名院友。

增10死亡個案 58歲乳癌婦送院搶救不治

另外，昨增十宗死亡個案，分別為五男五女，無齡介乎58至94歲，當中三人來自院舍、六人無打針、兩人接種了一針，打兩針及三針各一人。其中一人為58歲女死者，本身患乳癌，及已擴散至骨及肝等，4月12日曾因心跳感不適、氣喘及貧血問題入院，之後核酸檢測陽性，CT值15，入院後獲處方新口服藥，情況有改善，及後出院。不過至昨日凌晨五時，家人發現她在家昏迷，遂叫救護車送院，救護員到場已發現她無心跳及脈搏，送急症室後證實不治。

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