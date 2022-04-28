封區｜政府圍封勵德邨勵潔樓、彩虹邨紫薇樓　料明日可解封

政府今日（28日）表示，大坑勵德邨勵潔樓、彩虹邨紫薇樓須封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，目標分別在明日約中午12時，以及早上10時完成此行動。



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今晚9時前接受檢測

政府已設立臨時採樣站，要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，同時會為行動不便的人士安排上門採樣。

而三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

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曾逗留兩小時人士亦須檢測

發言人又指，除了上述指明人士外，任何於4月22日至28日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在受限區域內，亦須在4月30日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

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文憑試考生可優先檢測

政府又指，如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚8時前前往臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件，以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生及考務人員於翌日取得檢測結果。

此優先檢測的安排亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為確診個案的密切接觸者的考生及考務人員，安排他們進行檢疫。