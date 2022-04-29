封區｜鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封強檢　目標明早8時解封

本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。港府公布，今日（29日）下午4時起於鑽石山鳳德邨黛鳳樓作出限制與檢測宣告。大廈內人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。政府指目標是在明日（30日）上午約8時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

當局解釋，政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就上述大廈作圍封行動。



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政府就鑽石山鳳德邨黛鳳樓作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（政府新聞網圖片）

當局今日指，將於上述大廈內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

至於三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。當局呼籲若有僱員因宣告而未能上班，希望僱主能酌情處理，不要扣減其薪金和福利。

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當局表示，如大廈內有應屆香港中學文憑考試考生須於翌日參加文憑試，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，呼籲相關考生或考務人員於今晚8時前前往臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件，以便檢疫人員為其優先進行檢測，而優先檢測的安排亦適用於其同住家人。另外，如考生或考務人員須在圍封行動撤銷前離開前往試場，可向受限區域內人員提出要求。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於4月23日至4月29日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始生效時不在大廈內，亦須在5月1日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

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當局強調會為受檢人士提供食物包及物資包，以方便一些受檢人士的膳食及日用安排，並呼籲受檢人士全力合作。當局強調會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令。