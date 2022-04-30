強制檢測｜涉40幢　中產屋苑太古城、置富花園、新港城各一幢上榜

食物及衞生局今晚（30日）發出新強制檢測公告，再有40幢樓上榜，當中14幢為私人住宅，涉及多個中產屋苑，如港島東太古城、南區置富花園、馬鞍山新港城和迎海、以及荃灣爵悅庭。



公屋仍佔逾半數，沙田、青衣各位三幢，涉及博康邨、廣源邨、水泉澳邨、長宏邨和長康邨，其中長康邨康美樓及康泰樓同時上榜。將軍澳則有一幢居屋及一幢公屋納入今日的強檢名單，分別是英明苑明亮閣及尚德邨尚信樓。



▼4月30日強制檢測公告▼



強制檢測只接受核酸檢測 不能用快測代替

根據強制檢測公告，任何曾於4月24日至30日內，曾於指明40幢大廈內其中一幢逗留超過兩小時，不論以何種身份身處該等地點（包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，另有指明者除外），均需是明日或後日（5月1日或2日）前往各區流動採樣站等接受採樣，以進行核酸檢測，不能自行以快速抗原測試代替。除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。未有遵行者如被發現，可被票控罰款5,000元。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼4月30日強制檢測公告部分私樓▼



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14幢私樓納入強制檢測

今日共有14幢私樓納入強制檢測，包括亞皆老街83號先施大廈等舊樓，以及多幢單幢式私樓：

觀塘康寧道45號宜安中心、

北角臺1號北角台、

上環樂古道3號麗雅苑、

元朗西菁街20號益輝大廈、

荃灣沙咀道305號眾安大廈、

荃灣街市街130號安裕大廈、

長沙灣昌華街23號富華廣場、

旺角太子道西84-88號嘉怡大廈。

上榜中產屋苑大廈則有五幢，包括：

馬鞍山新港城2期C座、

馬鞍山迎海1期5座、

荃灣爵悅庭南爵軒、

太古太古城明宮閣、

薄扶林置富花園富景苑。

▼4月30日 鴨脷洲利東邨東安樓圍封檢測▼



共26幢公營房屋需強檢

另有22幢公屋及4幢居屋上榜，除沙田及青衣各佔三幢外，屯門及長沙灣各佔兩幢，分別是屯門富泰邨君泰樓及湖景邨湖暉樓，以及長沙灣蘇屋邨綠柳樓及海麗邨海和樓。

4幢居屋上榜居屋為：沙田愉翠苑愉政閣、元朗屏欣苑屏彥閣、屯門兆隆苑及將軍澳英明苑明亮閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日）▼



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當局表示，明日（5月1日）將於薄扶林置富花園、鑽石山富山邨、葵涌安蔭邨及青衣長康邨增設／重開流動採樣站，位於青衣長宏邨的流動採樣站將延長服務日期至5月2日（星期一）。

另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況；部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。