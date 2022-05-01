通關｜廠商會籲推香港特色動態清零　先與澳門通關　限每日2000人

疫情肆虐兩年多，華彩集團主席、廠商會會長史立德今日（1日）於港台節目表示，已有兩多年未能返回內地的廠房，認為已受到困擾，呼籲政府推行「香港特色動態清零」，例如港澳兩地先行先試，率先恢復通關往來，初時限制每日2,000或3,000人。若成功推行，則可成為內地榜樣。



▼4月30日 多個工會在勞動節前夕到政府總部請願▼



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只能依靠長駐內地員工 史立德笑言：啲嘢唔見晒都唔知啦

史立德稱，疫情爆發前中美爆發貿易戰，當時希望帶領商界到大灣區發展，計劃因而受影響。他透露，已有兩年多沒到內地的廠商，包括無法處理內地的銀行手續；難以更新工廠的設備；亦只能依靠長駐內地的員工負責營運，無法親身到內地校對顏色，須等數日才可交收，因此已帶來困擾。他更笑指︰「啲嘢唔見晒都唔知啦。」

廠商會助會員擴展跨境線上銷售 聘KOL直播帶貨

年初工展會成功舉辦不久，第五波疫情爆發。史立德直言須感謝老天爺，廠商耗費資金鋪設水電等設備，中途若爆發新一波疫情將蒙受損失，「好彩嗰20幾日冇事發生過。」他指，廠商會幫助會員擴展跨境線上銷售，聘用KOL直播帶貨，以增加收入。

廠商會會長史立德。（資料圖片／洪嘉徽）

港澳先行先試恢復通關 倘成功可讓內地參照

史表示，香港長久以來為外向型經濟，須與國際人士保持交往。他認為，香港與澳門的人口較少容易控制，在一國兩制下具有靈活性，可「先行先試」，港澳兩地率先恢復通關往來，初時限制每日2,000或3,000人，因此建議政府可推行「香港特色動態清零」，成功後可讓內地參照香港模式，成為內地的榜樣。

本港逾百萬人於第五波疫情確診，不少港人均具有抗體。他認為，現時幾個月為喘息期，爭取在疫情間的罅隙做生意，希望不再「一刀切」勒令停業，例如容許護膚、美甲等美容業，在顧客與員工亦佩戴口罩的情況下營業；亦可考慮設人數上限。他亦指，政府派錢動用工帑，然而打工仔均希望自力更生，「唔希望坐喺屋企等派錢。」