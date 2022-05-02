5區污水呈陽性　涉佐敦「八文樓」、寶林四屋苑等　24萬人要快測

政府（2日）公布，屯門、將軍澳、油尖旺等多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中九龍城最多，譚公道及盛德街一帶住宅大廈、荃灣麗城花園1至3期等污水都呈陽性；佐敦「八文樓」及尖沙咀重慶大廈都上榜；將軍澳寶林四個毗連屋苑慧安園、富麗花園、旭輝臺及寶林邨，居民也要快測。



當區的民政事務處將會陸續向上榜地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速抗原測試包供自行檢測，以輔助識別感染者，總共涉約24萬人。



政府指，公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽以下網頁

www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html

5月2日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑：



涉屯門、土瓜灣、將軍澳、深水埗、荃灣及油尖旺六區

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

－屯門區 — 卓爾居

－九龍城區 — 譚公道及盛德街一帶住宅大廈

政府在5月2日公布，九龍城譚公道及盛德街一帶住宅大廈的污水呈陽性。（政府新聞網截圖）

－西貢區（將軍澳） — 景明苑、慧安園、富麗花園、旭輝臺及寶林邨

－深水埗區 — 帝景峰及畢架山花園

－荃灣區 — 灣景花園、韻濤居、麗城花園第1-3期及翠濤閣

－油尖旺區 — 文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓、重慶大廈、漢口中心、華源大廈、遠東大廈、美麗都大廈、海防大廈及喜利大廈

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政府發言人表示，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」www.chp.gov.hk/ratp/申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。