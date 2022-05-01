強制檢測｜涉40幢　將軍澳最多　東港城、新寶城等均為第6座上榜

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（1日）新增40幢大廈上榜，私人屋苑與公營房屋（公屋及居屋）各佔一半，涉大圍名城、大埔嘉熙、東涌藍天海岸、日出康城Malibu和紅磡海名軒等各一座上榜。



將軍澳有六幢大廈上榜，為各區之冠，涉及東港城、新寶城及安寧花園不約而同，均是屋苑第6座納入強檢名單。



公告列明，任何人士曾於4月25日至5月1日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日（2日至3日）接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月1日強制檢測公告▼



將軍澳日出康城兩幢上榜 沙田第一城又有強檢大廈

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，全港18區之中，將軍澳區最多大廈上榜，共有6幢，包括日出康城Malibu3B座、日出康城緻藍天珀峰、新寶城6座、東港城6座、安寧花園6座，以及寶林邨寶寧樓。

▼5月1日 將軍澳6幢大廈納入強制檢測▼



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沙田則有4幢上榜，包括沙田第一城10座、愉田苑愉澤閣、碧濤花園1期雅碧閣及廣源邨廣榕樓，若連同大圍名城3期3座及馬鞍山利安邨利榮樓，整個沙田區共有六幢上榜。

上榜私樓，包括中產屋苑深井碧堤半島7座、東涌藍天海岸1座，以及豪宅何文田雅利德樺臺和北角柏蔚山2座等。

▼5月1日 部份強檢大廈▼



至於公屋方面，有14幢為公屋屋邨，包括太和邨福和樓、屯門富泰邨逸泰樓、葵涌石籬(一)邨石秀樓、藍田啟田邨啟旺樓等。另有六幢為居屋屋苑，包括天水圍天盛苑盛旭閣、屯門兆山苑栢景閣、粉嶺嘉盛苑嘉明閣及欣盛苑欣悅閣，以及沙田愉田苑愉澤閣和將軍澳安寧花園6座。

▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼



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任何人士曾於4月25日至5月1日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日及後天接受核酸檢測。當局表示，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

政府明日將於深井碧堤半島增設流動採樣站，另位於葵涌安蔭邨的流動採樣站將延長服務至周二（3日）。多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。