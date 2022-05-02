疫情．5.2｜單日確診跌穿300宗水平　52非本地居民放寬首日入境

本港新冠病毒第五波疫情持續緩和，今（2日）新增283宗確診，為2月4日以來首次跌穿300宗水平，當中11宗為輸入個案，而過去廿四小時再多5名病人離世。



另外，醫管局指考慮到市民對普通科門診需求隨疫情增加，明天（3日）起恢復10間普通科門診服務【附名單】。醫管局指，隨著疫情緩和，會陸續恢復其他曾暫停服務的普通科門診，但23間診治新冠病人的指定診所仍維持服務，並預留名額給新冠患者，特別是高風險人士，以及小學、幼稚園確診學生。



5月2日強制檢測公告名單

▼5月3日起恢復服務10間普通科門診全名單▼



1.東區柏立基夫人普通科門診診所

地址：北角七姊妹道140號一樓

預約電話：3157 0055

2.中西區西營盤賽馬會普通科門診診所

地址：西營盤皇后大道西134號

預約電話：3543 5000

3.觀塘順利普通科門診診所

地址：觀塘順利邨利富樓地下

預約電話：3157 0682

4.荃灣戴麟趾夫人普通科門診診所

地址：荃灣沙咀道213號

預約電話：3157 0107

5.北葵涌普通科門診診所

地址：葵涌大白田街125號

預約電話：3157 0101

6.沙田瀝源普通科門診診所

地址：沙田瀝源街9號地下

預約電話：3157 0972

7.沙頭角普通科門診診所

地址：沙頭角公路58號地下

預約電話：3165 1070

8.打鼓嶺普通科門診診所

地址：打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下

預約電話：3165 1072

9.天水圍健康中心(天瑞路)

地址：天水圍天瑞路3號

預約電話：3543 5006

10.屯門湖康診所

地址：屯門湖康街2號

預約電話：3543 0887

普通科門診診所及指定診所地址/預約電話/登記及開放時間

昨日疫情報道總覽：



【21:37】疫苗通行證第二階段實施，市民需要接種兩針疫苗或持康服證明才可進入有關處所，但隔離令只會儲存30日，如市民未有將隔離令儲存便難以證明自己是康復者。記者留意到「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」於上月下旬悄悄上架，輸入個人資料及確診資料得可獲衛生署發出的陽性人士紀錄，並且內附2019冠狀病毒康復紀錄二維碼，可直接作疫苗通行證之用。

不過，記者今日（2日）下午約5時再到「2019冠狀病毒測試陽性人士紀錄申請表」頁面時，網頁只表示「投票/意見調查尚未開始 或 你輸入的網址可能有錯漏」，懷疑網頁已被下架。

▼5月2日強制檢測公告▼



【21:13】經過一連幾日勞動節假期，本港疫情續漸回落，根據衞生防護中心最新公布的5月1日確診者居住大廈名單，數目共有2,451幢，比前日（4月30日）少105幢。18區之中，只有沙田區和九龍城區繼續有增加，包括火炭御龍山、美田邨美秀樓、顯徑邨顯運樓等。另外，將軍澳Monetary、上水芬園警察宿舍、及天寰天海匯3座等都有新增確診患者。

▼過去14日內曾出現確診患者的大廈▼



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【18:45】康文署昨日至今日（1及2日）下午四時，在轄下場地進行約6,160次巡查，共發出超過1,450次口頭勸諭，並向15名違反四人限聚令或口罩令人士發出定額罰款通知書。任何違反規例者可被定額罰款五千元，料有關人士合共被罰款7.5萬元。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



【17:40】最新有40幢大廈納入強制檢測名單，全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客須於5月3日或5月4日強檢。5月2日強制檢測公告名單

豪宅將軍澳Monterey 1座居民須接受強制檢測。（資料圖片）

【16:42】中學及幼稚園明日起分階段復課，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，明日約有1500間幼稚園及400多間中學恢復面授，呼籲學生返校前先做快測。他表示由於目前每日有數百宗確診個案，社區有隱形個案，相信會影響到學生，預料復課後找到陽性個案。

【16:35】新增5宗死亡個案，第五波累計有9,105宗死亡個案，病死率0.76%。

【16:31】本港新增283宗確診，120宗屬核酸檢測，163宗為快測呈報。

【16:30】隨着疫情緩和，早前用作為新冠肺炎病人診治的指定診所需求減少，當局明日（3日）起恢復十間普通科門診診所服務。涉及診所位於東區、中西區、觀塘及荃灣等地區。

【16:15】今個五月天異常冷，天文台總部今早錄得16.4度低溫，創近105年以來五月最低溫紀錄，應現「未食五月糭，寒衣未入櫳」，不少市民要由短袖、背心，換上長袖、薄外套保暖。夏天將至，天氣卻突然降溫，天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武估計有四大影響因素，包括天氣自然波動、東北季候風帶來較強的冷空氣、連續兩日降雨，以及拉尼娜現象令華南沿岸寒潮較正常稍強，故帶來較清涼的天氣。但他預計，全球暖化下酷熱天氣只會增多，這類極端清涼天氣則會越來越罕見。

【16:00】將軍澳怡心園第四座圍封強檢，政府目標是在明日（3日）上午約十一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:40】政府公布，屯門、西貢、油尖旺等多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中九龍城最多，譚公道及盛德街一帶住宅大廈、荃灣麗城花園1至3期等污水都呈陽性。當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。相關地方如下：

－屯門區 — 卓爾居

－九龍城區 — 譚公道及盛德街一帶住宅大廈（見附件）

政府在5月2日公布，九龍城譚公道及盛德街一帶住宅大廈的污水呈陽性。（政府新聞網截圖）

－西貢區 — 景明苑、慧安園、富麗花園、旭輝臺及寶林邨

－深水埗區 — 帝景峰及畢架山花園

－荃灣區 — 灣景花園、韻濤居、麗城花園第1-3期及翠濤閣

－油尖旺區 — 文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓、重慶大廈、漢口中心、華源大廈、遠東大廈、美麗都大廈、海防大廈及喜利大廈

【14:35】港府於昨日（1日）五一勞動節假期調整入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制，《香港01》翻查入境事務處數字發現，昨經機場入境的非香港居民（不計內地訪客）共有52人，相較去年五一的5名訪客，按年增加九倍。

【11:00】本港今早受東北季候風和高空擾動帶來的驟雨影響，五一勞動節補假迎來清涼天氣，天文台總部錄得16.4度低溫，是自1917年以來5月份的最低紀錄。

▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



【08:00】被圍封的沙田豐盛苑榮盛閣今早（2日）解封，在圍封期間，共發現兩宗陽性檢測個案。政府上午7時30分完成強制檢測行動，豐盛苑榮盛閣內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口，離開「受限區域」。行動期間，約1439名身處豐盛苑榮盛閣內的人士接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼5月1日 非香港居民准入境▼



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▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼



【08:00】政府昨日（1日）宣布，新增兩間營辦商派發下期5,000元消費券，分別為滙豐銀行的PayMe及中銀香港的BoC Pay，惟轉會須完成新的登記手續，有市民或嫌麻煩保留原有的平台。下文將分析兩家營辦商將如何派發消費券，及未來覆蓋的商戶數量等因素，讓讀者考慮是否需要「轉會」。

【08:00】電子消費券首輪5,000元已於4月7日派發，第二輪的5,000元將於暑假時派出。若屆時外遊解禁，即回港毋須檢疫，市民要留意消費券不能用於出外旅行，但可用於本地遊。

有學者分析指，消費券對提振經濟作用有限，直言「買完一輪就無以為繼」，強調經濟好轉與否在於政府對疫情的處理態度，「如果一手派錢，但另一邊又出重招，就如自挖墳墓」。

▼5月1日 李家超到訪天水圍天恩街市▼



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▼疫苗通行證一覽▼



▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣 ▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

